Denuncian inacción del Servicio Penitenciario

El ex diputado provincial Alberto Giordanelli reclamó "acciones concretas" al Servicio Penitenciario Bonaerense ante graves irregularidades en el complejo carcelario de Campana. Luego de que se dieran a conocer públicamente las medidas llevadas a cabo por la Justicia, el ex diputado provincial por la UCR, quien fuera también Director de Seguridad de la Nación, Alberto Giordanelli, reclamó urgentes medidas por parte de las máximas autoridades del Servicio Penitenciario dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia ante los graves delitos investigados, ocurridos en el interior de la Unidad Penitenciaria Nº 21 de Campana. Los hechos señalados involucran el abuso y la corrupción de personas menores de edad, y el maltrato y hostigamiento a los miembros del Servicio que se desempeñan en dicha Unidad y que alertaron sobre los mismos.- "Desde hace mucho tiempo nos debemos una revisión exhaustiva sobre las políticas penitenciarias, el funcionamiento de las Unidades, y la forma en que se lleva a cabo las condiciones de detención de las personas privadas de libertad. Existe una crisis penitenciaria que deviene en situaciones delictivas, como lo sucedido en la Unidad Penitenciaria Nº 21, que da cuenta de un profundo deterioro y del submundo penitenciario", comentó Giordanelli a La Auténtica Defensa. "Es inaceptable –agregó- que a casi dos meses de iniciadas las investigaciones sobre los graves delitos denunciados, de los cuales son víctimas niñas y adolescentes, con obvia anuencia del personal de la unidad, sin la cual estos hechos no podrían ocurrir, la conducción del Servicio Penitenciario Bonaerense no haya tomado medidas que reviertan situaciones como las denunciadas". Giordanelli reclamó "acciones concretas" al respecto, y concluyó que "si bien la Justicia se encuentra investigando los delitos penales, el Servicio Penitenciario Bonaerense aún no habría tomado medidas administrativas que inmediatamente pongan fin a las prácticas denunciadas, y determinen las responsabilidades frente a estos hechos".

