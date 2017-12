Alejandra Dip

Tierra 2- Trecena del Guerrero. La Tierra, es energía de viaje, movimiento mudanza. Nos predispone a poner todo en orden para seguir en el camino de la evolución. Integración, equilibrio y sincronicidad nos desafía hoy y los 13 días de la trecena del Guerrero. DIA PORTAL COSMICO, la energía está multiplicada por 13 La Tierra nos desafía a que podamos avanzar sin tener que quedarnos atados o pegados a cosas, personas, patrones sociales, o familiares, negativos, que ya no nos sirven, que nos retrasan, que nos paralizan, que no nos permiten avanzar. Está energía es muy sabia y nos produce un recambio interno, un recambio de nuestras células, activando el sanador que tenemos dentro. Hoy el tono es 2 y este tono nos presenta el desafío inmenso de encontrar en equilibrio porque tiende a irse de un extremo al otro y nos tendrá polarizados, y fluctuantes. Aprender a leer las señales que nos presenta el cosmos, que aparecen en el camino nos ayudará a poder concretar el orden que nos pide la Tierra. Energía que necesita libertad, independencia, nos marcará la necesidad de estar con gente, pero no todo el tiempo, necesitaremos espacios de soledad para regenerarnos. Equilibrio entre los espacios propios y los compartidos con el entorno. Cuidado hoy con los desbordes, los aislamientos, (extremadamente solitarios) y con las agresiones. Podemos estar impulsivos, violentos, arrasando con todo, con las pasiones desmedidas, ciegos e hirientes. Día con necesidad de contacto con la naturaleza, de reposo y descanso, el justo, el adecuado para estar en eje y poder re ordenarnos en todo. Excelente para viajar, mudarte, mover muebles, limpiar, cambiar y hacer lugar en tu casa, tu ropero y tu vida a todo lo nuevo que está por llegar Esta Trecena con la tierra en el Tono 2, hay altas probabilidades de movimientos sísmicos, la tierra se queja, habla!! Pidamos por la curación de nuestra gran casa, el planeta y sintámonos en conexión con el padre sol, la madre luna y en sintonía con el cosmos. IN LAK´ ECH!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar



Calendario Maya - Año Semilla 12:

Tierra 2 - Energía del Miércoles 6/12/2017 -Trecena del Guerrero

Por Alejandra Dip

