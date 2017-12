No tendrán que ir más a una agencia para corroborar la información. También pueden rectificar los datos, en caso de errores. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) creará el sistema "Mis Alertas" para que los empleadores verifiquen "on line" las posibles inconsistencias que puedan ocurrir en las declaraciones juradas y pagos de aportes y contribuciones a la seguridad social. El nuevo servicio está disponible en la página web de la AFIP, ingresando con Clave Fiscal. De este modo, los empleadores no necesitarán ir personalmente a las dependencias de la AFIP para acceder a esta información. El sistema "Mis Alertas" brindará datos sobre: Declaraciones juradas de la seguridad social presentadas con errores (por ejemplo: con Código Único de Identificación Laboral (CUIL) inexistente o sin nómina). Pagos de aportes a la seguridad social pendientes de distribución a los distintos subsistemas de la seguridad social. Inconsistencias en la registración de contratos con Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Archivos históricos referidos a las consultas realizadas en el servicio "Mis Alertas". Con esta información la AFIP le advierte al ciudadano sobre situaciones que puedan requerir una revisión de su parte antes de llegar a un proceso de intimación formal. Hasta el momento, los empleadores debían presentarse en la agencia para corregir posibles errores o inconsistencias detectadas entre los datos de las declaraciones juradas.



Empleadores: podrán seguir on line los pagos de aportes y contribuciones

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: