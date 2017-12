Una nueva versión, totalmente renovada de este modelo con gran historia y trayectoria, se presenta con una nueva estética que moderniza su aspecto y se destaca por su mayor equipamiento, potencia y eficiencia. Honda Motor de Argentina lanza al mercado local la New Elite con un diseño totalmente renovado. Este elegante scooter se suma al line up de la compañía y se presenta con mejoras en relación a la facilidad de manejo y maniobrabilidad como así también incorpora nuevo equipamiento, ofreciendo una conducción de mayor calidad, segura y confortable en la ciudad. Equipada con motor monocilíndrico de 4 tiempos OHC, la New Elite cuenta con tablero digital de fácil lectura, iluminación LED, arranque eléctrico y transmisión automática. En materia de seguridad viene equipada con sistema de frenos combinados CBS (Combinated Breaking System), proporcionando una conducción más fácil y segura. Las características propias de la New Elite hacen que los recorridos diarios sean más placenteros y confortables debido a su portaobjeto de gran capacidad, llantas de 12" delanteras y 10" traseras para una mayor estabilidad y agilidad del modelo. Ya está disponible en todas las concesionarias oficiales del país y se podrá elegir en color blanco, negro y tricolor.







Honda lanzó la New Elite

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: