El entrenador violeta valoró el punto obtenido en Tucumán frente a San Martín y también se refirió al presente de su equipo, a las ausencias y a lo que se viene. El próximo compromiso del Violeta será el domingo como local frente a Almagro Luego del empate 1-1 frente a San Martín en Tucumán, el entrenador de Villa Dálmine, Felipe De la Riva, supo darle valor al punto obtenido en La Ciudadela, aunque también dejó entrever un sabor agridulce por el hecho de no haber podido sostener la ventaja inicial conseguida a los 4 minutos por intermedio de Pablo Burzio. "Tengo un doble sabor", señaló en diálogo con Fútbol con Estilo. "Ir ganando y no poder sostener el partido, me duele. Después somos muy respetuosos de San Martín y valoro el punto en esta cancha. San Martín me parece un muy buen equipo y aparte tiene un plus impresionante de la gente. Quedamos sorprendidos por lo que empuja la gente. Así que hay que valorarlo al punto, aunque lógicamente queríamos ganar", agregó el uruguayo. En cuanto al juego, aseguró que "San Martín hizo un gran partido" y lo detalló: "Nosotros intentamos ser protagonistas en todas las canchas y acá nos costó. Creo que eso fue mérito de San Martín". En ese mismo sentido, consultado sobre si pesó la ausencia del capitán Renso Pérez, el entrenador asintió y explicó el porqué de acuerdo a lo que fue el trámite del encuentro: "Se noto la ausencia de Renso. Somos uno de los pocos equipos que juega con tres volantes, un enganche y dos puntas y Renso es un volante mixto que aporta mucho equilibrio. Su reemplazante fue (Federico) Jourdan, que es un muy buen jugador, pero de vocación plenamente ofensiva. Entonces, en el primer tiempo sufrimos por ese sector. Y no tuvimos el equilibrio de otras veces, por lo que se hizo un partido palo por palo, cuando nosotros no somos así. Y en el segundo tiempo, cuando sacamos un punta (Jorge Córdoba) y metimos a (Horacio) Falcón, el equipo estuvo más equilibrado y se sintió más cómodo". Además, De la Riva también remarcó la baja de Fernando Alarcón: "No sólo extrañamos a Renso Pérez: nuestro primer marcador central titular se rompió los ligamentos y era un jugador muy importante para nosotros. Marcelo Tinari cumplió, pero recién está haciendo sus primeras armas". Sobre el desgaste que está experimentando el equipo y algunas bajas que han aparecido en estos partidos, Felipe señaló: "Ahora nos queda sacar adelante el próximo partido (el domingo 19.30 contra Almagro en el estadio de Mitre y Puccini) y después tratar de incorporar bien, porque tenemos un plantel muy corto y cuando nos faltan dos o tres jugadores tenemos problemas". Finalmente, consultado por los colegas de Tucumán sobre las virtudes que observa en su equipo para que Villa Dálmine esté peleando en la cima de la tabla de posiciones, el entrenador explicó: "Somos un plantel corto, pero los que juegan están bien. Hicimos un gran trabajo, aunque nos costó armar el plantel porque tuvimos que elegir jugadores con un presupuesto muy bajo. Después tenemos todo lo que tienen los equipos que pelean arriba: tenemos la suerte de que se armó un buen grupo humano, de grandes personas y de mucha contracción al trabajo. Y pudimos encontrar resultados rápidos. A partir de ahí fuimos creciendo y por ahora estamos bien. Somos un equipo que tiene juego, tiene gol y somos la valla menos vencida del torneo. Por ahora estamos bien". En el cierre, De la Riva volvió a responder sobre las ilusiones que genera esta campaña del Violeta. Y lo volvió a hacer con mucha cautela, recordando el objetivo que se propuso en el inicio de la temporada: "Estamos fortaleciendo el promedio, que es la meta que nos planteamos. Después, para lo otro, hay tiempo, tenemos que saber esperar. Falta mucho. Seguiremos trabajando con humildad y después Dios dirá".

