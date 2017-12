La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/dic/2017 HCD: hoy asumen los nuevos concejales y se eligen las próximas autoridades







Por la mañana se llevará a cabo la sesión preparatoria en la que, entre otros cargos, se definirá al presidente del cuerpo legislativo local. En horas de la tarde jurarán los diez concejales elegidos en las elecciones de octubre. El Honorable Concejo Deliberante inicia hoy una nueva etapa institucional con la renovación de 10 de sus bancas. Por la mañana, tendrá lugar la sesión preparatoria donde se elegirán a las nuevas autoridades legislativas, para por la tarde dar lugar a la jura y asunción formal de los ediles elegidos por el voto popular en las elecciones de octubre. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, Sergio Roses (Cambiemos) seguiría detentando la presidencia del HCD, que se define por mayoría simple de votos. No está claro si el actual titular del cuerpo renovará su cargo solo con los votos de su partido (que con nueve concejales pasará a ser la primera minoría) o si otro bloque le sumará su apoyo. Lo que sí está confirmado es que ni el PJ-Unidad Ciudadana ni el Frente Renovador acompañarán su candidatura. Además, es probable que UV Más Campana se desmarque del resto de la oposición y, si no vota en sintonía con el oficialismo, al menos presente su propio candidato, habilitando la continuidad de Roses. El kirchnerismo y el massismo acordaron votar a un mismo candidato, cuyo nombre no trascendió. En ese sentido, ayer representantes de ambos espacios guardaban un fuerte malestar con Axel Cantlon, líder de la UV Más Campana, por no alinearse en una estrategia opositora en común. Uno de los pocos en expresar de forma pública su enojo fue el concejal Marco Colella (FR), quién aseguró que el vecinalista le había reprochado que "era tarde" para hablar e intentar una acción conjunta. Lo que también fueron tomando forma en las últimas horas de este miércoles son las titularidades de cada uno de los bloques. El PJ-UC tendría como presidenta a una mujer, con Soledad Calle asumiendo en los papeles el liderazgo que ya ejerce en la práctica (sucedería así a Luis Chesini, quien también tiene otros dos años de mandato como concejal). En la UV Más Campana, la lógica indica que Cantlon quedaría al frente de los concejales del espacio político que comanda, mientras que el único monobloque del HCD estará conformado por Colella. En cambio, hasta ayer había dudas respecto a la Presidencia del bloque del oficialismo: ante la salida de Mariano Raineri no surgieron indicios claros respecto a su sucesor o sucesora. Uno de los nombres que se barajaban para conducir la bancada de Cambiemos era el de Marina Casaretto, pero distintas fuentes del oficialismo consultadas por LAD señalaron que era un tema que todavía no se había definido. En tanto, las comisiones legislativas se constituirían recién el año que viene, por lo que los proyectos a ser tratados hasta la apertura de sesiones ordinarias en abril (como los que se debatirán en la extraordinaria del día 19) se trabajarían de forma plenaria. En la sesión preparatoria, como todos los puestos directivos pasan a estar vacantes, la titularidad del HCD es detentada de manera temporal por el concejal electo de más edad, en este caso Carlos Cazador (Cambiemos). En tanto, la secretaria es ocupada por el edil electo de menor edad, que es Romina Carrizo (PJ-UC). Posteriormente, se conforma una Comisión de Poderes encargada de revisar los diplomas de los concejales electos y confirmar que no existen incompatibilidades de funciones (ayer Romina Buzzini renunció como funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social). Como es tradición, tras ser ungido por sus pares, el nuevo (o reelegido) presidente oficia un discurso donde comparte sus lineamientos de conducción legislativa. ¿UN NUEVA MAYORÍA? En horas de la tarde, diez concejales asumirán en sus bancas. Seis de ellos lo harán por primera vez: Romina Buzzini y Diego Lis por Cambiemos; Rubén Romano, Romina Carrizo y José Insausti por PJ-UC; y Rosa Funes por la UV Más Campana. Por su parte, Sergio Roses, Marina Casaretto y Carlos Cazador (Cambiemos) fueron elegidos para continuar cuatro años más en sus cargos. Y, despues de un impasse de dos años, Cantlon regresa a ocupar un lugar en el recinto tras haber legislado en el período 2011-2015. De acuerdo a la conducta plasmada en el HCD y a los discursos esgrimidos durante la campaña electoral, hasta hace unas pocas semanas se daba por descontado que, con once concejales, la oposición pasaría a dominar el recinto. Sin embargo, actitudes de entendimiento entre la UV Más Campana y el oficialismo (que le permitieron al Gobierno la aprobación de importantes proyectos en la última sesión ordinaria de noviembre) sembraron algunas dudas al respecto, aunque sólo la dinámica del HCD a futuro (con la sesión extraordinaria del 19 como primera prueba) permitirá conocer la realidad de mayorías y minorías dentro del recinto. Está claro que retener la mayoría legislativa sería clave para Cambiemos con mirás a consolidar los pilares de la gestión que aspira a renovar en 2019. A contramano, una alianza opositora entre los once concejales no oficialistas transformaría al HCD en un terreno de complejo tránsito para el gobierno municipal.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPANA CAMBIA HOY SU CONFORMACIÓN CON LOS EDILES INGRESANTES Y SE INICIA UN NUEVO PERÍODO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL, QUE PERDERÁ LA MAYORÍA PROPIA.





AUNQUE TODAVÍA NO HAY NADA CONFIRMADO, SERGIO ROSES CONTINUARÍA COMO PRESIDENTE DEL CUERPO LEGISLATIVO DE NUESTRA CIUDAD.



HCD: hoy asumen los nuevos concejales y se eligen las próximas autoridades

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: