Solicitaron la elevación a juicio del caso ”Pino” Suardini

El próximo 24 se cumple un año del asesinato de José "Pino" Suardini, quien fue encontrado sin vida en la cocina de su casa. Habrían hallado una huella dactilar "fresca" del principal sospechoso en el lugar del crimen. Navidad negra. Fue su hermano, Mario, a quien le tocó encontrarlo tirado en la cocina, todo ensangrentado y ya sin vida, apenas unas horas antes de la Nochebuena de año pasado. Viudo, José "Pino" Suardini vivía solo en su casa de siempre, sobre San Martín al 900. Las pericias indicaron que habría fallecido en horas del mediodía, fruto de heridas en el rostro y el cuello provocadas con arma blanca. Para Andrés Suardini, hijo del asesinado, el móvil fue una discusión con un conocido. "Estaba toda la casa revuelta, pero no se llevaron nada. Para mí que el que se mandó la macana, quiso simular un robo", dijo a La Auténtica Defensa en diciembre pasado y agregó: "No sólo no falta nada en la casa, sino que hasta quedaron $200 en efectivo sobre la mesa de la cocina; una pistola para defensa personal que "Pino" tenía sobre la mesa de luz; y una escopeta". Otro dato aportado por Andrés es que su padre le había contado que desde hacía un mes lo estaban molestando telefónicamente, e incluso a la noche le tocaban el timbre seguido. "Mi viejo, menos ahora que estaba solo, no era de abrirle a nadie que no conociera. Toda esa movida nos tenía preocupados y yo estaba planeando traérmelo a casa para marzo. Soy hijo único, y mamá se murió en octubre", comentó. Entonces, la teoría de la familia Suardini apuntaba a una hipotética discusión con un vecino de profesión herrero, a quien "Pino" le habría adelantado dinero por un trabajo que nunca se concretó. PEDIDO DE JUICIO Fuentes reservadas confiaron ayer a La Auténtica Defensa que el Fiscal Juan José Montani pidió la elevación a juicio de la causa hace unos 15 días, dado que tendría suficientes elementos contra el principal sospechoso del asesinato, incluyendo al menos una huella dactilar "fresca" que habría sido levantada y correctamente documentada por Policía Científica. El dato, sin confirmar, coincide con declaraciones que hiciera el mismo Montani a este medio cuando, en febrero pasado, cuando aseguró que se habían hallado huellas dactilares en cuchillos con sangre que se encontraron en lugar del crimen. Las mismas fuentes, revelaron que el expediente ahora está en manos de la Dra. Graciela Cione, quien se desempeña como Jueza de Garantías y tiene que dar lugar o no al pedido de elevar a juicio la causa. Consultados al respecto, familiares de la víctima comentaron: "Nosotros sólo buscamos la verdad y que se haga justicia. Es lo único que podemos decir. Sí, es cierto, nos preocupa que hablamos de la misma jueza de garantías que meses atrás denegó la detención del principal sospechoso".

