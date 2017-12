La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/dic/2017 Nacional B:

Villa Dálmine recibirá el domingo a Almagro







La última presentación del año será a las 19.30 ante un rival con el que comparte la cima de la tabla de posiciones. El árbitro será Pablo Dóvalo. Si Villa Dálmine llega al final de este 2017 en una posición inmejorable, compartiendo la cima del campeonato del Nacional B junto a Almagro y Juventud Unida (G), el último encuentro de año estará a la altura de esta sorprendente campaña. Es que el Violeta recibirá en su estadio de Mitre y Puccini justamente al Tricolor de José Ingenieros, en un duelo de punteros que también tiene tintes de clásico. La programación de la fecha 12 del Nacional B estableció que el partido se juegue el domingo 10 desde las 19.30 horas, con arbitraje de Pablo Dóvalo, según confirmó la AFA en su programación. Dóvalo es un viejo conocido para el equipo de nuestra ciudad: Dóvalo dirigió por primera vez a Villa Dálmine en agosto de 2007, en la victoria 3-0 del Violeta sobre San Martín de Burzaco por el campeonato de la Primera C. Después lo dirigió otras seis oportunidades en esa categoría y, a partir de 2012, en otras seis en la Primera B Metropolitana. Así, el domingo será la 14ª vez que conduzca un partido de Villa Dálmine, aunque la primera en el Nacional B (la última vez fue en noviembre de 2014, frente a Barracas Central, por el Reducido de la Primera B). En cuanto a las novedades del equipo de Felipe De la Riva (quien llegó a Campana después de dejar la conducción técnica de Almagro), lo más importante sería la posibilidad de contar con Renzo Alfani, el marcador central que llegó desde Rosario Central para reemplazar al lesionado Fernando Alarcón. En cambio, la presencia de Renso Pérez todavía está en duda, dado que el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) todavía no informó la sanción que le corresponde por la expulsión frente a Nueva Chicago.

Pablo Dóvalo dirigirá el partido frente a Almagro. Foto: Twitter @VillaDalmineOK NACIONAL B – FECHA 12 VIERNES - 20.05 horas: Quilmes vs Juventud Unida (G) / TV / Pedro Argañaraz SÁBADO - 17.00 horas: Aldosivi vs Independiente Rivadavia / Nazareno Arasa DOMINGO - 17.00 horas: Los Andes vs Nueva Chicago / TV / Pablo Echavarría - 17.00 horas: Boca Unidos vs Agropecuario / Gastón Suárez - 17.00 horas: Deportivo Morón vs Gmo Brown (PM) / Gerardo M. Cedro - 17.00 horas: Gimnasia (J) vs San Martín (T) / Ramiro López - 19.30 horas: Villa Dálmine vs Almagro / TV / Pablo Dóvalo - 20.00 horas: Atlético de Rafaela vs Flandria / Diego Ceballos - 21.00 horas: Mitre (SdE) vs Brown (A) / Sebastián Ranciglio LUNES - 17.00 horas: Dep. Riestra vs Santamarina / Julio Barraza - 21.05 horas: Sarmiento vs Instituto / TV / Lucas Comesaña POSTERGADO: All Boys vs Ferro LIBRE: Estudiantes de San Luis DERROTA DE LA RESERVA Villa Dálmine cayó ayer 6-1 como visitante frente a Deportivo Riestra por una nueva fecha del Torneo de Reserva del Nacional B. En esta oportunidad, el equipo dirigido por Raúl Balmaceda alistó a Rodrigo Nicasio; Nicolas Colombano (Fernando Rodríguez), Federico Acosta, Lucas Medina, Claudio López; Augusto Colaneri (Franco Costantino), Leonardo Cisnero, Federico Recalde, Federico González; Francisco Nouet (Alfredo Dinelli) y Gastón Martiré. Por su parte, Riestra presentó una formación con mayoría de profesionales El único tanto del conjunto Violeta lo anotó el sampedrino "Pancho" Nouet, máximo artillero de la Cuarta División en la última temporada de Divisiones Juveniles y, ahora, también goleador de la Reserva. El próximo compromiso (último del año) de Villa Dálmine en este torneo será el sábado por la mañana, cuando reciba a Deportivo Morón para jugar el partido que se suspendió la semana pasada.

DERROTA DE LA RESERVA

#Árbitro | Pablo Dóvalo dirigirá el partido frente a @almagroficial, correspondiente a la 12° Fecha del Nacional B. #VamosViola. pic.twitter.com/nkaV1Jp0UR — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 5 de diciembre de 2017 #Reserva | Por la 11° Fecha del torneo, Villa Dálmine cayó 6-1 frente a Deportivo Riestra. El informe: https://t.co/j2VK1a7dZO pic.twitter.com/1i865DaOl0 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 6 de diciembre de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine recibirá el domingo a Almagro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: