El entrenador portuario mostró su desilusión con lo acontecido ante Atlas. Y volvió a hacer hincapié en las dificultades que generan las lesiones y suspensiones: "Cuesta muchísimo armar el equipo". El lunes visita a Claypole en su último partido del año. Luego de la derrota 3-1 sufrida en cancha de Villa Dálmine frente a Atlas el pasado martes, el entrenador de Puerto Nuevo, Carlos Hernández, no pudo esconder su desazón con el resultado obtenido. "No esperaba esta derrota", se sinceró "Bocha". "Creo que estábamos ilusionados con otra cosa y no lo hicimos bien. El primer tiempo fue muy fácil para ellos hacer los goles. No fue algo trabajado, sino hubiese sido de otra manera. Creo que nosotros pecamos de confianza. Nos hicieron los goles muy rápido y el partido se hizo muy difícil para nosotros, si bien descontamos y el segundo tiempo fue otra cosa", agregó. El DT Auriazul fue autocrítico, señaló que a su equipo le faltó "claridad a la hora de jugar" y volvió a hacer hincapié en las dificultades que padece por lesiones y suspensiones: "Cuesta muchísimo armar el equipo porque hay muchas lesiones. A veces la gente no lo entiende y quiere ganar, pero nosotros tenemos más de diez lesionados y muchos de ellos son titulares. Entonces es difícil. Hoy nos encontramos con tres goles que más allá de merecerlos o no, los hicieron. Esto pasa porque nosotros estamos distraídos o falta presencia. Hay muchos chicos, hoy debutó uno y no era un día para debutar. A los chicos los tenés que llevar de a poco y nosotros lo tuvimos que poner porque no teníamos otra alternativa", explicó. "Nosotros teníamos un esquema y ahora por las lesiones tenemos otro, y ese otro tampoco lo podés mantener. Hoy, los cuatros defensores titulares con los que arrancamos el torneo están afuera", añadió en relación a las bajas de los lesionados Raúl Colombo, Paulo Boumera y Sergio Robles y al suspendido Tadeo MacIntyre. En ese sentido, ya mirando a futuro, Hernández afirmó: "Esto tiene que levantar, tienen que estar todos los jugadores. No es lo mismo cuando están todos. No es que me excuse, pero la gente me reclama falta de identidad y yo les explico que a mí me gustaría tenerlos a todos. Octavio (Ábalos) era nuestro salvador y creo que si hoy hubiese estado, hubiese sido terrible (se rompió los ligamentos cruzados en la sexta fecha y se perderá el resto del torneo). Pero no están y esto es así, tenemos que seguir trabajando". El próximo compromiso de Puerto Nuevo será el lunes como visitante frente a Claypole (que ayer perdió 1-0 con Deportivo Paraguayo), en lo que será su último partido del año y el último de esta primera rueda que se le vino a pique al Auriazul después de un muy buen comienzo (dos victorias y tres empates en las primeras cinco presentaciones). "Tenemos que pensar en Claypole y en el mejor equipo que podamos armar. No va a estar Kevin Redondo (expulsado frente a Atlas), que para nosotros es muy importante. Pero ya conocemos esto: en los últimos nueve partidos, jamás armamos igual un equipo. Por lesiones, expulsiones o lo que sea, no pudimos. Y contra eso es difícil remar. Pero tenemos que seguir", concluyó Hernández.

COMPLICADO. EL ENTRENADOR AURIAZUL VOLVIÓ A MOSTRAR SU PREOCUPACIÓN POR LAS DIFICULTADES QUE TIENE PARA ARMAR EL EQUIPO FECHA TRAS FECHA.



