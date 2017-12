Roses fue reelecto Presidente del HCD y se profundizó la ruptura en el arco opositor

NOTICIAS RELACIONADAS: HCD: Juraron los diez concejales elegidos en las últimas elecciones Roses: "Hay que leer a la gente" El concejal de Cambiemos contó con el apoyo de la UV Más Campana, que intercambió duras críticas con los bloques PJ-UC y Frente Renovador. En tanto, las Vicepresidencias 1ª y 2ª también quedaron para el oficialismo en los nombres de Luis Gómez y Miriam Cazenave. Eso ocurrió por la mañana. A la tarde, juraron los diez ediles ingresantes. La Sesión Preparatoria realizada ayer confirmó dos escenarios que habían comenzado a vislumbrarse con claridad en los últimos días: la continuidad de Sergio Roses como Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Campana y la profundización de la ruptura que se generó en el arco opositor a partir de lo sucedido en la previa a la segunda sesión ordinaria de noviembre. Así, la mañana del martes entregó un saldo muy positivo para Cambiemos, que además se quedó con las Vicepresidencias 1ª y 2ª del cuerpo legislativo, mientras la oposición terminó envuelta en un caliente fuego cruzado con acusaciones de acuerdos "unilaterales" y "farsas". "Cumplimos con una regla histórica del Concejo Deliberante: el que gana la elección se lleva la Presidencia", explicó Axel Cantlon, quien junto a la UV Más Campana votó favorablemente la postulación de Roses. De esa manera resultó el apuntado por el peronismo, que lo acusó de romper el acuerdo tácito que mantenía la oposición para trabajar conjuntamente. Igualmente, ese señalamiento no nació ayer, sino que comenzó a gestarse en las horas previas a la última sesión ordinaria de noviembre, cuando la UV Más Campana le brindó sorpresivamente quórum a las comisiones de Legislación y Presupuesto y, después, también lo hizo durante la sesión en la que se aprobaron el Presupuesto Municipal 2018 y otros proyectos de relevancia para el Ejecutivo. "Evidentemente había acuerdos que posibilitaron que no cambie nada en el HCD. Acá no hubo un consenso, acá hubo un acuerdo. Hoy hay doce concejales macristas y la única oposición es el peronismo en sus diferentes vertientes. La UV Más Campana está desandando el rol opositor para el que fue votado por los vecinos en octubre", cuestionó Soledad Calle en una conferencia de prensa que brindó tras las Sesión Preparatoria. "Es vox populi que ayer (por el miércoles) se dio una larga reunión a solas entre la UV Más Campana y el oficialismo y después de esa reunión no hubo posibilidad de que nos encontremos los opositores como sí lo veníamos haciendo antes", comentó en relación a la posición que tomó el bloque conducido por Cantlon: "Nunca se dio un marco para conversar entre todas las fuerzas, sino que primó la rosca y la negociación unilateral", agregó la edil, criticando también el accionar de Cambiemos. "Cantlon no tuvo intenciones de dialogar", añadió Marco Colella en ese mismo sentido. "El miércoles traté de comunicarme con él y me dijo que ya era tarde para charlar y que para él era más importante irse a ver a Independiente (por la final de la Copa Sudamericana)", reveló el concejal del Frente Renovador. "Que digan cuál es ese arreglo", se quejó Cantlon ante la prensa. "Yo le pediría a la gente que se fije cuáles son los cargos que se van a ocupar a futuro y desconfiaría más del Frente para la Victoria y el Frente Renovador, que fueron los que armaron esta farsa", disparó. "Porque me interesa destacar la farsa de esta sesión", continuó. "Tanto Cambiemos como el Frente para la Victoria han propuesto sus candidatos (por Sergio Roses y Rubén Romano) sin siquiera fundamentarlos, cuando lo que habitualmente se hace es exponer las razones de sus postulaciones. Ahí está claro que hubo un acuerdo entre Cambiemos y el Frente para la Victoria para manejar esta sesión. Nosotros estamos tranquilos porque hemos hecho lo que las reglas del juego democrático enseñan", contraatacó Cantlon en su defensa "Nosotros somos un partido vecinalista que decidimos independientemente qué hacer. En la última sesión ordinaria votamos contra el canje del Puerto de Frutos, mientras que fue el Frente para la Victoria el que votó junto a Cambiemos. Entonces yo podría decir que es el FpV el que tiene un acuerdo con Cambiemos. Me parece que son operaciones que quieren crear porque tanto el FpV como el FR están en una decadencia total en Campana", afirmó posteriormente, elevando todavía más el tono de la polémica que ayer ganó mayor visibilidad con la elección de Sergio Roses como Presidente del HCD. LA SESIÓN PREPARATORIA Pasadas las 10 de la mañana, con varios minutos de demora, en el primer piso del Palacio Municipal sonó el timbre que convocó a esta Sesión Preparatoria. Así, mientras los concejales comenzaron a acomodarse en sus bancas, también apareció en el Salón Blanco el Intendente Sebastián Abella, quien saludó a todos, especialmente a los ediles electos. Luego, Roses abrió el encuentro con un discurso en el que remarcó la responsabilidad que significa asumir el rol de concejal y representar a la ciudadanía, para luego dejar la conducción de la sesión en manos de Carlos Cazador (el concejal de mayor edad de la lista ganadora) y de Romina Carrizo (quien hizo las veces de Secretaria por ser la concejal de menor de edad de la segunda fuerza de las últimas elecciones). Entonces se conformó la Comisión de Poderes que controló los diplomas para constatar que no existan incompatibilidades o inhabilidades en los concejales electos y, así, tras el dictamen favorable, se procedió a elegir a las autoridades del HCD para los próximos dos años. Rápidamente, desde el bloque Cambiemos, Luis Gómez propuso a Roses como Presidente; mientras que desde el bloque PJ-UC, Calle postuló a Rubén Romano. Al ser puestos a consideración, Roses recibió 12 votos afirmativos: nueve de Cambiemos y tres de la UV Más Campana; mientras que Romano fue apoyado por el PJ-UC y el FR (ocho votos en total). La primera sorpresa fue la decisión de la UV Más Campana de acompañar la postulación de Roses (al que cuestionó duramente en la última campaña electoral). Y la segunda fue que ningún bloque de la oposición propuso candidatos ni para la Vicepresidencia 1ª ni para la Vicepresidencia 2ª. Así, Luis Gómez y Miriam Cazenave fueron elegidos para esos cargos con los votos de Cambiemos y la abstención del resto del cuerpo legislativo. "Entendimos que ya no teníamos que participar en una votación que estaba totalmente acordada", explicó luego Calle sobre la decisión de no postular a ningún edil propio para las vicepresidencias. "Como segunda minoría fuimos totalmente dejados de lado, nunca hubo espacios para discutir nada", se quejó. Sin embargo, en esa decisión, los diferentes bloques de la oposición dejaron pasar la posibilidad de, en todo caso, exponer más claramente las denuncias de "acuerdos" y "farsas" que realizaron posteriormente, permitiéndole además al oficialismo quedarse con todos los cargos del HCD. Finalmente, el cierre de la sesión sí encontró un consenso unánime que se repite cada dos años: la elección de Cristina Del Mármol como Secretaria del Concejo Deliberante. Además de los elogios que obtuvo de Roses durante la postulación, también se llevó 20 votos positivos y el aplauso del resto de los trabajadores del HCD presentes en la platea. ¿NUEVA MAYORÍA? Al señalar a los integrantes de la UV Más Campana como "concejales macristas", Soledad Calle dejó entrever que el Concejo Deliberante tendrá en adelante una mayoría de carácter oficialista, algo que no esperaban ni ella ni sus compañeros de bloque. "Teníamos la esperanza de construir una nueva mayoría (opositora). En el último tiempo, los espacios opositores habíamos coincidido en las cuestiones importantes, pero a partir de la llegada de Axel Cantlon eso empezó a complicarse", aseguró. Al mismo tiempo consideró que esta "nueva mayoría" no se trata de una situación circunstancial: "Creo que estas dos últimas sesiones y los posicionamientos que vimos (de la UV Más Campana) se deben a un acuerdo que va más allá de lo legislativo. Por ello creemos que esto va a tener continuidad en el tiempo", estimó Igualmente, no descartó que el diálogo se pueda retomar en un futuro: "Siempre hay posibilidades de recuperar el diálogo. Nosotros llevábamos dos años de trabajo junto a Beto Bonola y Carlitos Gómez de la mejor manera. Pero después que la UV Más Campana dio quórum a nuestras espaldas en noviembre, nos sentimos dolidos y defraudados". Por su parte, Cantlon aseguró que la UV Más Campana conformará "un bloque de la oposición" en el HCD. "Vamos a revisar y controlar cada expediente que entre y también el debido uso de los recursos públicos como lo hicimos siempre. Lo cortés no quita lo valiente: nosotros enfrentamos al poder en las peores condiciones en las elecciones. Ahora ya pasaron y hay que trabajar para normalizar las instituciones", explicó. Así, la agenda del Concejo Deliberante marca que el próximo martes 19 no sólo se realizará una Sesión Extraordinaria en la que se tratarían varios proyectos que pueden generar importantes disensos, sino que también será una sesión en la que los votos de cada bancada quedarán bajo el ojo de esta polémica que protagonizan hoy los bloques no oficialistas.

SERGIO ROSES FUE REELEGIDO A LA MAÑANA Y POR LA TARDE PRESTÓ JURAMENTO POR OTROS CUATRO AÑOS COMO CONCEJAL.





DURANTE LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES, CARLOS CAZADOR PRESIDIÓ LA SESIÓN, MIENTRAS ROMINA CARRIZO HIZO LAS VECES DE SECRETARIA.





ANTES DEL INICIO DE LA SESIÓN PREPARATORIA, EL INTENDENTE SEBASTIÁN ABELLA SUBIÓ AL SALÓN BLANCO Y SALUDÓ ESPECIALMENTE A LOS EDILES INGRESANTES.





A PESAR DEL CAMBIO EN LA CONFORMACIÓN DEL CUERPO, LA DISTRIBUCIÓN DE BANCAS NO VARIÓ.





LUEGO DE LA SESIÓN PREPARATORIA, AXEL CANTLON (UV MAS CAMPANA) Y SOLEDAD CALLE (PJ-UNIDAD CIUDADANA) INTERCAMBIARON ACUSACIONES SOBRE LA POSTURA TOMADA POR CADA ESPACIO RESPECTO AL OFICIALISMO Y LA REELECCIÓN DE ROSES.

