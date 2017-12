La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/dic/2017 HCD: Juraron los diez concejales elegidos en las últimas elecciones









NOTICIA RELACIONADA: Roses fue reelecto Presidente del HCD y se profundizó la ruptura en el arco opositor Luego de la Sesión Preparatoria que se realizó por la mañana, por la tarde, Sergio Roses, Carlos Cazador, Marina Casaretto, Romina Buzzini, Diego Lis, Axel Cantlon, Rosa Funes, Rubén Romano, Romina Carrizo y José Insausti asumieron en sus bancas ante una gran cantidad de familiares y militantes que colmaron el Salón Blanco del Palacio Municipal. Los diez ediles elegidos en las elecciones de octubre asumieron ayer en sus bancas del Honorable Concejo Deliberante, en un acto desarrollado en horas de la tarde y que fue acompañado por familiares y un buen número de militantes tanto del oficialismo como de la oposición. El presidente del HCD, Sergio Roses, quien encabezara la lista de Cambiemos, fue el primero en prestar juramento. A él le siguieron sus compañeros de bloque Carlos Cazador, Marina Casaretto, Romina Buzzini y Diego Lis; los vecinalistas Axel Cantlon y Rosa Funes; y los peronistas Rubén Romano, Romina Carrizo y José Insausti. La mayoría se limitó a contestar de forma positiva el juramento; pero hubo otros, como los concejales que llegaron de la mano de Unidad Ciudadana, que antepusieron fórmulas más extensas. "Si juro, por Néstor y Cristina, por los compañeros, por los trabajadores y trabajadoras. Pido libertad para los presos políticos de Mauricio Macri, por la justicia como valor inquebrantable, por la defensa del Estado de Derecho y para lograr la paz social de todos los argentinos y argentinas", fue el juramento de Carrizo. En la previa a la asunción formal de los diez concejales, Roses ofició un discurso donde estableció los ejes de su conducción legislativa. Señaló que la construcción del "futuro" debe ser llevada a cabo "juntos", en referencia oficialismo y oposición, y "particularmente después de un proceso eleccionario claro y transparente". Roses sostuvo que es "esencial" trabajar "en una agenda institucional" orientada a "jerarquizar el funcionamiento del Concejo", lo que implica fortalecer la "representación" y el "vínculo" entre los legisladores y vecinos. "En ese sentido, hay varios ejes por profundizar", señaló. Mencionó convenios de asistencia técnica como el suscripto con el Senado de la Legislatura Bonaerense y capacitaciones en técnica legislativa para los concejales. "Esperamos el año que viene, trabajando en conjunto con los distintos bloques, lanzar una nueva plataforma que permita generar nuevos canales y además ser más eficientes la labor legislativa", adelantó. El edil sostuvo que el período que se abre, al no ser un año de comicios, debe brindar la oportunidad de dejar atrás "toda especulación electoral", toda "jugada chica y de corto plazo", para en cambio "extender la mirada hacia adelante". "Celebro que podamos darle continuidad al ritual democrático que recuperamos en 1983 y que estemos hablando de cómo lograr un mejor funcionamiento de las instituciones, porque mientras funcionen todos los individuos son iguales ante la ley y tendrán mejores oportunidades", expresó. La sesión de asunción fue seguida de cerca por el intendente Abella, en primera fila secundado por parte de su gabinete municipal. A medida que cada edil iba prestando juramento, recorría banca por banca para saludar y recibir la felicitación de sus colegas. Al menos por un rato, las diferencias políticas quedaron en segundo plano.

EL INTENDENTE ABELLA SIGUIÓ LA JURA DE LOS CONCEJALES DESDE LA PRIMERA FILA DE LA PLATEA, JUNTO A INTEGRANTES DE SU GABINETE MUNICIPAL.





CAZADOR, ELEGIDO CONCEJAL POR PRIMERA VEZ EN 1993, RENOVÓ MANDATO: SERÁ SU SÉPTIMO PERÍODO EN EL HCD. JURÓ CON SU HIJA MÁS PEQUEÑA EN BRAZOS.



JURARON Y LUEGO DECLARARON COMO CONCEJALES Seis de los diez ediles que asumieron ayer son nuevos en el Concejo Deliberante. Tras el acto, esto dijeron. Romina Buzzini (Cambiemos): "Me siento muy feliz. Cuando una empieza a militar, lo primero a lo que aspira es ser concejal. Me tocó primero ocupar un cargo en el Ejecutivo, pero como militante este es el reconocimiento que yo quería. Estoy contenta de conformar el bloque Cambiemos y de representar a la Unión Cívica Radical dentro de él. Creo que le puedo aportar al HCD la experiencia con la gente, las ganas de trabajar y de generar proyectos útiles para nuestra ciudad".

Romina Buzzini (Cambiemos) Diego Lis (Cambiemos): "Estoy muy emocionado y contento. Espero poder cumplir con la comunidad. Creo que puedo aportar conocimiento, trabajo, gestión. Voy a aportar todo lo que pueda dar de mí. Todavía no hemos hablado mucho con los concejales porque aún seguían con las sesiones de este año, pero el día 19 ya hay una sesión extraordinaria. Son ordenanzas que han quedado pendiente y debemos discutirlas nosotros".

Diego Lis (Cambiemos) Rubén Romano (PJ-UC): "Es un momento emocionante. Traigo al HCD un compromiso con la gente. He visitado barrios, he vivido las situaciones por las que pasan los vecinos, y he adquirido ese compromiso. Lo tengo adentro y lo ejerceré al máximo. Creo que los vecinos que nos votaron lo hicieron por nuestro perfil opositor, porque evaluaron una forma de gobierno que tuvieron Néstor y Cristina que demostró que estaban a favor de la gente".

Rubén Romano (PJ-UC) José Insausti (PJ-UC): "Siento que esto no es un premio, sino una responsabilidad para traer la voz de todos mis compañeros. Llego al Concejo Deliberante con los reclamos de todos los trabajadores ocupados y desocupados. Tengo las mejores intenciones y sabemos que se logran con trabajo y esfuerzo. Todos los trabajadores tienen las puertas abiertas para reunirnos, debatir y aportar ideas. Es la mejor manera de avanzar".

José Insausti (PJ-UC) Romina Carrizo (PJ-UC): "El recambio generacional es muy importante. Estoy muy preocupada por las cuestiones de orden nacional que se vienen dando, por eso mi juramento. Mi compromiso se potencia con esa situación y es con el trabajo, con los jubilados, y contra todo lo que estas políticas neoliberales van a implementar".

Romina Carrizo (PJ-UC) Rosa Funes (UV Más Campana): "Estoy muy emocionada como lo están todos. Viene una etapa de mucho aprendizaje, por lo que hay que aprovechar la temporada de receso. Creo que mi experiencia en desarrollo humano, en mediación comunitaria y todo lo que es ayudar a la comunidad va a ser muy necesaria.".





Rosa Funes (UV Más Campana Comenzó el acto de asuncion de los concejales electos con la presencia del intendente @SebaAbella pic.twitter.com/JhuPntLV9g — MunicipalidadCampana (@campanagov) 7 de diciembre de 2017

