”Hemos dado la vuelta al mundo con estos instrumentos”

Ensamble Louis Berger Integrantes: Ana Santorelli (Soprano); Carolina Schneiter (Soprano); Verónica Canaves (Alto); Pablo Zartmann (Tenor); David Neto (Bajo y Bajunes); Javier Weintraub (Violín Jesuítico); Raquel Giuliani (Violín Jesuítico); Eugenia Montalto (Flauta dulce, Chirimias y Bajunes); Cecilia Candia (Flauta dulce, Oboe, Chirimias y Salterio); Emmanuel Amoruso (Chirimias, Bombarda, Bajon y Percusión); Gabriela Massun Sovic (Violoncello Jesuítico); Eugenia Basili (Violon Jesuítico); Edgardo Filsinger ( Órgano procesional); y Ricardo Massun (Dirección, Violoncello Jesuítico y Tromba Marina). CONCIERTO SOLIDARIO Este evento es organizado por el Centro Cultural Campana, cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del Municipio, y tiene la finalidad de potenciar la colecta que realiza Cáritas Santa Florentina para donar canastas navideñas a familias necesitadas de la ciudad. En este marco, los vecinos además de disfrutar del concierto de manera libre y gratuita, podrán colaborar con esta iniciativa y llevar un alimento navideño para confeccionar las canastas. La campaña solidaria cuenta también con la participación del Colegio Dante Alighieri a través de los alumnos de 4º y 5 º año y del Hölters Natur. Así lo asegura Ricardo Massun, director del Ensamble Louis Berger en una entrevista exclusiva con La Auténtica Defensa. Este sábado se presenta en la Catedral Santa Florentina a las 20 horas con el espectáculo "Sonidos de Vida". El evento es gratuito, aunque quienes lo deseen, pueden llevar un alimento navideño para confeccionar las canastas. Hace 23 años nacía uno de los conjuntos de música barroca latinoamericanos más solicitados por los festivales internacionales de Música antigua de Francia, Inglaterra, Italia, Suecia, Suiza, Brasil, México y Chile, entre otros país. Y este sábado, Ensamble Louis Berger estará por primera vez en Campana. Es un grupo vocal-instrumental que se dedica exclusivamente a explorar el repertorio barroco latinoamericano con copias de instrumentos originales. Fundado en 1994 por Ricardo Massun (66), en su origen fue un cuarteto de violas da gamba, de donde surge su nombre, ya que el hermano Louis Berger fue un religioso jesuita llegado a Buenos Aires a principios del Siglo XVII quien "enseñaba a los indios a tocar la Vihuela de arco", nombre con el que se designaba a la Viola da Gamba. Con el tiempo fue incorporando distintos instrumentos barrocos habituales en los conjuntos de música antigua. Se ha ido reemplazando esos instrumentos europeos por réplicas de los que aún se conservan en las distintas catedrales y museos del Nuevo Mundo hasta convertirse en lo que es hoy: un grupo absolutamente único en su género. Utiliza alternativamente, según las necesidades del repertorio, Violines, Violoncello y Violón jesuíticos construidos bajo la tradición de construcción misional. Un arpa réplica de la que se encuentra en Santa Ana (Bolivia); una vihuela copia de la Vihuela de Quito (Ecuador); un órgano procesional copia del que se encuentra en Susques-Jujuy (Argentina); bajunes, instrumentos tradicionales de Moxos (Bolivia); Tromba Marina, según modelos misionales (Bolivia y Argentina); chirimías latinoamericanas (Original en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata- Argentina); y violines de Bambú y Flauta de Batho (Chiquitos Bolivia), además de distintos instrumentos populares nativos de percusión. A su regreso a la Argentina, Massun decide dedicarse a explorar el repertorio del barroco latinoamericano, que por entonces era prácticamente desconocido. "Cuando estudiaba música en Ginebra me enteré que acá existía música barroca. Mientras Antonio Vivaldi o Juan Sebastián Bach componían en Europa acá había jesuitas e indígenas que componían. Volví con la idea de hacer música europea barroca pero también resaltar que acá tenemos maravillosa música", cuenta. En toda la entrevista Massum evoca sus principios: "La resina tiene un olor muy particular, olor a pino y ese olor me fascinó. Hoy lo recuerdo y me emociona. Ese olor fue uno de mis anzuelos y después pude vivir toda mi vida rasgando tripas con el violoncello. Tocando ese instrumento compré mi casa, di albergue a mis hijas. Es una felicidad que no tiene precio". Además recuerda que de chico siempre le gustó la carpintería y hoy eso se ve reflejado en sus instrumentos. Aunque luego estudió una carrera profesional, no se considera un luthier, pero surgió de manera espontánea y natural crear sus propios instrumentos. "La unión de la carpintería y la música es la luthería. Esta última es un arte muy difícil; yo simplemente copio instrumentos jesuíticos que son rústicos y que creo que me salen bien. Hemos dado la vuelta al mundo con estos instrumentos", señala. Ricardo quiere inculcar al grupo una filosofía parecida a la de los jesuitas: música de humildes para humildes. "En mi grupo no hay ningún divo", asegura, al tiempo que aconseja a los jóvenes: "No hay que perder el disfrute, la música no es un camino univoco: hay muchas posibilidades de hacer música, hay que elegir la que más le gusta a uno". Este sábado a las 20 horas invita a la comunidad a La Catedral Santa Florentina: "Venganm vamos a pasar un gran momento de música que se compuso acá en el país, en nuestro territorio, muy cerca del Paraná y que hace 300 años o más la componían e interpretaban los habitantes originarios. Vengan y déjense cautivar por una música que es deliciosa". RICARDO MASSUN. Miembro de una familia dedicada al arte por varias generaciones, integró diferentes orquestas (Filarmónica de Buenos Aires y Sinfónica Nacional, entre otras). En 1978 obtiene el puesto estable de segundo violoncello solista de la Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto", puesto que ocupa en la actualidad. Fundó varios conjuntos dedicados a la música antigua con instrumentos originales, entre ellos "Affetti Musicali", que debutó en 1981 siendo el único conjunto que en aquellos años utilizaba violines y violoncellos barrocos. También creó "Buenos Aires Gamba", consort de violas da gamba, integrado por sus alumnos y exalumnos, el cual está dedicado a explorar el repertorio del conjunto de violas da gamba. En 1981, interesado en profundizar sus conocimientos sobre la música antigua, estudia viola da Gamba con Charles Medlam en Londres. Años más tarde lo hace con Jordi Savall en la Scholla Cantorum Basiliensis, en Basilea y con Arianne Maurette en Ginebra, donde, en 1991, obtiene su título en Viola da Gamba en el Coservatoire Populaire de Geneve (Suiza), siendo el primer argentino diplomado en esta disciplina. En el año 2016 ha tenido un encuentro con su Santidad, el Papa Francisco, al cual le ha obsequiado un violín jesuítico de su propia construcción. Hace dos días le llegó la carta de la jubilación en la orquesta donde se desempeña: "Hay etapas que se cumplen: son 42 años en la Orquesta tocando el violonchelo".

