Roses: ”Hay que leer a la gente”

NOTICIAS RELACIONADAS: Roses fue reelecto Presidente del HCD y se profundizó la ruptura en el arco opositor HCD: Juraron los diez concejales elegidos en las últimas elecciones Tras ser reelegido, el Presidente del HCD pidió no "subestimar a la gente" y mostró su satisfacción por seguir en el cargo. Luego de confirmarse su continuidad como Presidente del Concejo Deliberante por otro período de dos años, Sergio Roses dialogó con la prensa con la satisfacción del objetivo cumplido: "Procuraba (seguir en el cargo) porque hay muchas cosas iniciadas que uno quiere ver concretados. Cuestiones ligadas a modernización, transparencia, seguridad y acceso al edificio. También herramientas de la era digital que permitan acercar al vecino a sus representantes", explicó. En ese sentido, agregó que espera juntarse a trabajar con todos los bloques del Concejo Deliberante "para darle más institucionalidad y jerarqui-zar el trabajo del HCD a través de mejores técnicas legislativas y en el ordenamiento legal local". Consultado sobre el apoyo que recibió su postulación al cargo de Presidente de Concejo Deliberante, Roses señaló: "Lo decía el General (por Juan Domingo Perón) y a veces sus seguidores se olvidan: el que gana lidera y el que pierde acompaña. Creo que ése es el criterio que ha primado en la Unión Vecinal y lo valoramos mucho". Respecto a la dinámica que tuvo la Sesión Preparatoria, el concejal de Cambiemo se mostró "sorprendido" por la decisión de la oposición de no presentar candidatos alternativos para los cargos de Vicepresidente 1º y 2º. "La oposición tiene que recorrer también el aprendizaje que dejaron las elecciones", afirmó Roses en relación a la ambición mostrada por los bloques opositores de poder ungir un presidente propio. "Si una fuerza política pierde y quiere seguir haciendo lo mismo, es una fuerza política dirigida a otra derrota. Una fuerza política que tiene ambición de poder hace autocrítica, lee a la gente. Hay que leer a la gente, no hay que subestimarla. Es necesario que todas las fuerzas políticas hagamos procesos autocríticos", concluyó el concejal de Cambiemos.

ROSES TENDRÁ OTROS DOS AÑOS AL FRENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE. LAS CRÍTICAS DE CALLE La concejal Soledad Calle también cuestionó la elección de Roses como Presidente del Concejo Deliberante en base al desempeño que ha tenido el concejal de Cambiemos durante el período 2015-17: "Queríamos un Presidente que defienda el rol del concejal, que sea independiente de los deseos del Intendente. En los últimos dos años, desde la Presidencia del HCD se convalidó la delegación de funciones propias del concejal en el Departamento Ejecutivo. Queremos un Presidente que nos defienda, que jerarquice el rol del concejal y que lo ponga de cara a la gente. En esto estábamos toda la oposición de acuerdo", señaló. "Hemos sido críticos también de la administración discrecional de los recursos del Concejo, no porque falte transparencia, sino porque se hicieron en función del propio bloque oficialista y del propio interés del partido de gobierno, en vez de democratizar los recursos en las diferentes representaciones", agregó. Jura @SergioDRoses presidente reelecto del HCD pic.twitter.com/25xrynRxS5 — MunicipalidadCampana (@campanagov) 7 de diciembre de 2017

Roses: ”Hay que leer a la gente”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: