DÍA DEL CLUB La Comisión Directiva de Villa Dálmine estableció para este domingo frente a Almagro el Día del Club, por lo que los socios también deberán abonar entrada para acceder al estadio, con la particularidad que no se les cobrará el valor de una general ($230), sino un monto de $100 tanto para los socios plenos como para las damas y los jubilados. En cambio, los socios menores ingresarán gratuitamente siempre que tengan la cuota al día. Mala noticia para Felipe De la Riva, que nuevamente no podrá contar con el capitán del equipo. Al igual que en Tucumán, Federico Jourdan se perfila para ser su reemplazante. Después de la victoria sobre Nueva Chicago, el DT de Villa Dálmine, Felipe De la Riva, se había mostrado muy molesto con los polémicos arbitrajes sufridos y, especialmente, con el que ofreció esa noche Maximiliano Ramírez, quien le regaló un penal al Torito de Mataderos y luego expulsó con roja directa a Renso Pérez. Sabía el uruguayo que esa expulsión podría desarmarle un once titular que estaba funcionando muy coordinado, especialmente en el mediocampo, donde el oriundo de Bolívar era pieza clave del equilibrio. Y la presunción de De la Riva finalmente se confirmó ayer, cuando en la entidad Violeta conocieron que el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) castigó con tres fechas a Pérez por juego brusco, pero también "por términos descomedidos" hacia el árbitro Ramírez. De esta manera, el capitán no estará disponible el domingo frente a Almagro ni tampoco en el reinicio del campeonato, allá por febrero del año próximo, cuando el Violeta deba visitar a Instituto en Córdoba. En principio, tal como sucedió frente a San Martín en Tucumán, el entrenador volvería a optar por Federico Jourdan como volante por derecha, a sabiendas que el santafesino tiene características diferentes a las de Renso: es un mediocampista ofensivo, muy vertical y, por lo tanto, con menor rigor táctico que Pérez. La otra noticia que Villa Dálmine todavía esperaba desde AFA era la habilitación del marcador central Renzo Alfani, quien se incorporó al plantel la semana pasada desde Rosario Central para reemplazar al lesionado Fernando Alarcón. Si llega esa habilitación, seguramente Alfani conforme la zaga central junto a Juan Celaya. COMIENZA LA FECHA 12. Esta noche, con el partido entre Quilmes y Aldosivi se pondrá en marcha la 12ª jornada del campeonato del Nacional B. El encuentro se jugará desde las 20.05 horas y será televisado por TyC Sports. Luego, la fecha continuará con otro cotejo el sábado (Aldosivi vs Independiente Rivadavia), mientras que el domingo se jugará el grueso de la fecha: siete encuentros, entre ellos el que Villa Dálmine disputará como local frente a Almagro desde las 19.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini.

