José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

El flamante presidente del bloque de diputados de Unidad Ciudadana Agustín "Chivo" Rossi, en recientes declaraciones televisivas trató de explicar, sin convalidar, los votos del bloque de senadores del PJ que preside el impresentable Miguel Ángel Pichetto aprobando la disminución del índice de movilidad jubilatoria. Comenzó recordando cómo se componen las dos Cámaras del Congreso. El número de diputados que se eligen en cada provincia está en función de la cantidad de habitantes. En cambio todas las provincias eligen tres senadores, todas eligen igual cantidad sin tener en cuenta su población. El problema surge a partir de que Rossi infiere que por esta situación de igual número los senadores no responden a sus votantes sino a sus provincias y por lo tanto a sus gobernadores. Esta conclusión, evidentemente antidemocrática ya que no tiene en cuenta que son votados por la gente, está en línea con Pichetto quién para justificar su vergonzosa votación culpó a los gobernadores que habían firmado el pacto fiscal con el gobierno nacional lo que lo obligaba a votar a favor del proyecto empobrecedor de los jubilados. Es posible que el diputado Rossi haya dicho lo que dijo para no romper lazos con quien fue presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria durante el gobierno K. Si así fue, es aún más preocupante porque indicaría que no descarta un acuerdo con Pichetto y sus secuaces.. Este perverso razonamiento es el que le ha permitido al gobierno de Macri "negociar" (que es una forma muy PRO de llamar a la extorsión) con los gobernadores los votos necesarios que le han permitido lograr que el Congreso de la Nación convierta en ley sus deseos. Es cierto que quienes integran las listas de candidatos son elegidos por quienes manejan cada fuerza política pero también es cierto, tal como lo dispone el artículo 22 de nuestra Constitución Nacional, que son representantes del pueblo y no de sus gobernadores. Estas flagrantes anomalías en nuestra todavía joven vida democrática, explican el deterioro en las convicciones democráticas que se observa en muchos ciudadanos que tienden a considerar plausible el accionar autoritario del gobierno y definir a sus consecuencias como inevitables daños colaterales. Tengamos en cuenta al Teorema de Thomas que dice que "Si las personas definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias". Hoy es ineludible recordar aquella frase de John William Cooke que dice: "La política es transformar el número en fuerza", sobre todo si tenemos en cuenta que las principales fuerzas políticas populares, el peronismo en primer lugar, son un rejunte preocupante. Resulta curioso que si se impone el razonamiento de Rossi y Pichetto, la reciente electa senadora Cristina Fernandez de Kirschner deberá responder a la gobernadora María Eugenia Vidal.

Representantes

Por José Abel Perdomo

