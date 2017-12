La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/dic/2017 Para proteger nuestros humedales, se necesita más que buenas intenciones

Por Asociación Vecinos del Humedal







Las distintas organizaciones ambientalistas, asociaciones vecinales y la Red del río Luján ha puesto de manifiesto durante el transcurso del presente año una serie de cuestionamientos a la proyección de obras planeadas para el río Luján. Las mismas intentaron acercar el conocimiento de quienes vienen año tras año sufriendo inundaciones y viviendo en carne propia la devastación que genera sobre el humedal el constante avance de obras tales como urbanizaciones o construcciones de parques industriales. Una y otra vez se ha puesto en evidencia que preservar el ecosistema que alberga el humedal es esencial tanto para mitigar inundaciones como para la conservación de un recurso indispensable como el agua. Para no caer en repeticiones recomendamos la lectura de diferentes enfoques y propuestas que desde nuestro blog : http://vecinosdelhumedal.blogspot.com.ar/ se publican desde hace años. Puntualmente hoy volvemos sobre la problemática en relación a las obras del canal Santa María. Recordemos que en mayo 2017 el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de BA anunció la Licitación Pública Internacional 1/17, la obra "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL CANAL SANTA MARÍA - RÍO LUJÁN", en función del requerimiento del Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río Luján. Se trata de la ampliación de un pequeño tramo del Canal Santa María y a partir de allí, la construcción de un canal aliviador nuevo, paralelo al ya existente y de la construcción de un camino desde la Ruta 9 hasta el canal. Llama la atención que en el Estudio "Plan Integral y Proyecto de Obras de Regulación y Saneamiento del río Luján" elaborado por la Consultora Serman & Asociados S.A., entre los años 2014 y 2015, contratada por el Ministerio, se propone solamente la ampliación del canal existente. A raíz de la publicidad del proyecto Bahías del Paraná (se ubicaría exactamente entre el canal Santa María y el nuevo) que daba cuenta ya en 2016 de la construcción de un canal alternativo y un camino que conduciría desde Panamericana directamente al dicho desarrollo inmobiliario nos acercamos al HCD de Campana para brindar la información con la que contábamos. Pedimos además informes a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos para conocer cuáles eran los proyectos inmobiliarios presentados en la zona. Cabe recordar que Bahías del Paraná se ofrecía desde su web como chacras náuticas de 4.500m2 dentro del área del Valle de Inundación del río Luján en el Partido de Campana. No recibimos hasta el momento ninguna respuesta oficial. Por otro lado el 15 de Junio, haciendo uso de la banca abierta de la sesión del HCD, entregamos para su tratamiento un Proyecto de Ampliación de la Ordenanza 6374/15. La importancia del mismo no es menor ya que permitiría preservar el humedal más allá del límite establecido por la ordenanza del año ´15. Hoy sabemos que el proyecto está a la espera de ser promulgado por el ejecutivo y esperamos que esto ocurra a la brevedad. También está pendiente que se implementen las distintas instancias de PARTICIPACIÓN CIUDADANA que establece la normativa vigente y, en forma urgente, se constituya el Consejo Consultivo del Comité de Cuenca del Río Luján - COMILU. Es decir, los requerimientos de la ciudadanía implican un compromiso de parte de los funcionarios que va mucho más allá de los buenos modales y el tiempo destinado a la escucha. La participación de la ciudadanía, responsable y fundamentada requiere ser tenida en cuenta al momento de tomar decisiones políticas. Sobre todo si son tan estratégicas como el cuidado del hábitat, el suministro de agua potable, el control de inundaciones por mencionar algunas. Mientras esto no ocurra se genera una distancia cada vez mayor entre el acto de gobernar y el de preservar el bien común. Las consecuencias se ven con el tiempo, territorios inundados, pérdidas de vidas humanas, recursos que se dilapidan en soluciones que no sirven porque llegan mal y tarde. Sabemos que hay urgencias en la gestión porque hacen al día a día de todos aquellos que vivimos y trabajamos en el distrito: pavimento, agua potable, atención sanitaria etc. Pero no vivimos en otro lugar sino en éste, Campana. Campana que como localidad forma parte de la extensa cuenca del río Luján y que contiene en su territorio la llanura de inundación de dicho río. Campana que tiene la mayor parte de su superficie entre humedales e islas. Por este motivo su cuidado debe estar a la orden del día. No haberlo hecho con anterioridad generó daños ya irreversibles. Mirar para otro lado, tener concesiones hacia el poder económico con falsas promesas de progreso tiene patas cortas. Daña.



