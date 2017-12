Educación y solidaridad: la Unidad 41 realizó su presentación anual de proyectos

En el marco del Día de la Educación de Adultos, profesores y alumnos mostraron los trabajos realizados a través de los diferentes proyectos que llevan adelante, dos de ellos apuntados a colaborar con establecimientos educativos de nuestra ciudad. En el marco del Día de la Educación de Adultos, la Escuela de la Unidad 41 del complejo carcelario de nuestra ciudad realizó una muestra de todo lo trabajo durante el año, especialmente a través de los proyectos "Manos que Trabajan", "Rayito de Sol" y "Baila, nuestra escuela". "Sin Educación no puede darse ninguna transformación en la sociedad", fue la cita de Paulo Freire que se remarcó durante el acto realizado en el patio interno recientemente pintado gracias a la donación de una pinturería de nuestra ciudad. Luego se mostró un video donde se reflejaron los momentos de trabajo y compañerismo entre todos. Eva Díaz, Inspectora de Educación de Adultos Mayores estaba presente y visiblemente emocionada se dirigió a los jóvenes: "A veces se hace difícil cambiar la realidad, pero está en cada uno de nosotros el poder reconocerse y ver qué es lo que pueda hacer para salir de la realidad que a veces no nos gusta". Y en referencia al día de la Educación de Adultos, remarcó: "Siempre tiene que haber un espacio en algún barrio o comunidad para que la persona se desarrolle de forma integral". Stefania, una de las docentes de la escuela, deleitó a todos en el cierre con el tema "Héroe" de Mariah Carey (en castellano) y luego invitó a los presentes a cantar "Resistiré" de David Bolzoni. La Directora de la Escuela de la U41, Stella Maris Segura, concluyó: "Este encuentro es la demostración de solidaridad y resiliencia, proceso por el que pasamos todos para superarnos a nosotros mismos". También habló de las crisis y cómo a partir de ellas uno se supera ante cualquier obstáculo. A su turno, Manuel Gastón Collado, subdirector de Asistencia y Tratamiento, quien trabaja hace 24 años en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), explicó: "Uno está para aportar desde el conocimiento, experiencia y trayectoria el granito de arena que hace falta para colaborar con aquellos que no tuvieron oportunidades". "MANOS QUE TRABAJAN". La solidaridad es un valor de gran trascendencia. Cuando persigue una causa noble y justa cambia al mundo, lo hace más habitable, más digno. "Manos que Trabajan" es un proyecto solidario que ya lleva siete años en la escuela de la Unidad 41 del complejo carcelario de nuestra ciudad: está apuntado a restaurar mobiliario escolar que luego es donado a diversos establecimientos de la ciudad. En esta oportunidad, fue elegida la Escuela Primaria Nº 18 de Las Praderas (es la segunda vez que recibe una donación de este proyecto de la U41; como así también fue beneficiario anteriormente el Jardín de Infantes del barrio). "Esperemos que disfruten mucho con los niños y sus maestras lo que con tanta ilusión trabajaron nuestros alumnos", remarcaron desde la Escuela de la Unidad 41. "Es una sorpresa y una emoción recibir este mobiliario", afirmó Adriana Díaz, Directora de la EP 18. "Habíamos hecho un contacto primero con la Escuela Primaria de Adultos, pero ahora esta oportunidad es algo maravilloso. Se le mostrará y explicará a los chicos todo este momento", agregó. Con el proyecto "Manos que Trabajan", cada alumno de la escuela de la U41 puede aportarle su granito de arena a la sociedad con trabajo y mucho esmero. En este caso se trata de la restauración de materiales didácticos, sillas y mesas con madera reciclada. "La cultura del esfuerzo y dedicación es uno de los baluartes del proyect. El objetivo principal es que todo lo que se ve aquí llegue de la mejor manera a esos niños de las escuelas de la ciudad de Campana", comentaron desde la U21, ante la presencia de autoridades del complejo carcelario y del Secretario de Hábitat y Asuntos Institucionales del Municipio, Javier Contreras. "RAYITO DE SOL". Otro trabajo demostrado en la Unidad 41 es el taller titulado "Rayito de Sol", en el cual un grupo de internos se dedican pacientemente a la construcción de distintos tipos de mapas, relieves y texturas (herramientas didácticas) para los niños o personas con capacidades visuales disminuidas. También libros de cuentos o textos informativos de todo tipo. Ya han recibido materiales la Escuela 502, el Jardín del barrio Lubo, la Escuela 8 y la Escuela 9. "Se promueve el cambio que la sociedad requiere con los valores que se pregona en los talleres: solidaridad, esfuerzo, compromiso, responsabilidad y empatía. Es muy bueno para los alumnos de contextos de encierro saberlos útiles y experimentar esa sensación de hacer cosas por otras personas", explicaron desde la Escuela de la U41 sobre este Taller. "BAILA, NUESTRA ESCUELA". Otro de los proyectos "Baila, nuestra escuela" se internalizó en la Unidad este año. El folklore es el nutriente de la raíz-pueblo que se percibe sin verlo: "Gran parte de la música folklórica se crea para bailar y surge de la simbiosis entre la geografía, sus habitantes, los conquistadores y sus culturas".

PARTE DEL MOBILIARIO ESCOLAR RESTAURADO Y PRODUCIDO POR EL TALER "MANOS QUE TRABAJAN" QUE YA LLEVA SIETE AÑOS EN LA UNIDAD 41..





EL ACTO SE CERRÓ CON UN BAILE FOLKLÓRICO FRENTE AL MURAL GANADOR DE UN PREMIO PROTAGONIZADO POR INTERNOS DEL PROYECTO "BAILA, NUESTRA ESCUELA". UN MURAL GANADOR "Derribando Muros" es un proyecto que se gestó hace un año desde el Servicio Penitenciario Bonaerense y que alcanza a las 54 unidades carcelarias de toda la provincia. La propuesta apunta a la expresión plástica y al mensaje que se puede brinda a través de esta disciplina en un mural dentro de cada unidad. Finalmente, entre todos los concursantes, se realizó una premiación y el mural "Sendero a la Libertad", realizado en el patio interno de la Unidad 41, ganó el primer premio. El profesor Fabián Castromil, junto con los alumnos, respetó las ilustraciones y fue dando forma con su creatividad, transmitiendo su emoción a una pared y la imagen que se ve reflejada es la esperanza. Es el sendero hacia una anhelada libertad que está sostenido por hojas de cuaderno que pretenden señalar a la educación como medio necesario para que, llegado el momento, la liberación sea completa y no solo un cambio transitorio de estado.

#Ahora #Video Baile en la Unidad Penitenciaria N°41 y de fondo el mural ganador "Sendero hacia la libertad" pic.twitter.com/QfH00Wnnlj — (@mawifelizia) 27 de noviembre de 2017 #Ahora muestra y donación anual de los trabajos realizados por los penitenciarios de la Unidad 41 pic.twitter.com/XYMxa0pchD — (@mawifelizia) 27 de noviembre de 2017

