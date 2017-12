”No Te Mueras con Tus Muertos”

Este es el título de un libro de René Trosero y fue la frase que llegó a mi mente muy fuerte en estos días de fiesta. Necesité escribir para aquellas personas que hace poco o mucho pasaron por el momento más doloroso que es perder a un ser amado y que en estos días me he cruzado... Escuché de ellos frases como: Yo no tengo nada que festejar", "la Navidad ya no existe para mí"... Y cuando me cuentan su dolor (uno sabe porque lo vivió) que el consuelo sirve poco o casi nada que es CADA UNO quien debe "procesar" a su manera ese duelo. ...Aún así esto lo escribo para vos... que sos tan jóven todavía y acabás de perder a tu mamá, y también para vos que sos madre y hace un par de años perdiste a tu "único hijo" y nada te consuela. Vivir no es solo respirar y vos sólo estás respirando..Sabés que ellos, los que te aman, los que viven con vos te necesitan..Necesitan de tu risa, de tu abrazo ..pero vos estás "anestesiada". Es tanto el dolor que hasta se hizo tu amigo. No querés soltarlo, te aferrás una y otra vez y aunque descubriste que la vida puede ser tan corta como un soplo, decidís "Morirte con Tus Muertos". Hoy, a días de la Navidad donde siempre se puede VOLVER A EMPEZAR te digo: Elegí el camino de la vida! Los que te amaron y ya no están no querrían verte derrumbada. Elegí el camino del amor! Lavá tu tristeza y tu dolor con todas esas lágrimas y una vez que lloraste todo salí a la calle y mirá el sol, te está esperanzo para darte calor.. Salí a la noche y mirá las estrellas, aún brillan y ya no están ahí pero te siguen regalando su luz! Aunque parezcas loca corré hacia tus hijos y abrazálos fuerte por todos los abrazos que quizás les negaste porque estabas atada a tu pasado. Corré hacia tus nietos y bisnietos, ellos quieren ver a su abuela sonreír y gozar tu compañía! No le niegues la dulzura y el afecto del resto de tu vida por estar todavía atrapada. La Navidad no es una fecha triste como suponen los que sufren la ausencia de una copa de brindis en la mesa..No!! La Navidad es una nueva oportunidad de Empezar de Nuevo, de recordar otra época pero no con tristeza sino con una sonrisa porque entregamos a ese ser Todo en nuestra vida y ahora que ya no está hay muchas manos, brazos y mejillas que nos están esperando. Nacio Jesús y Jesus es Vida. Por eso... está llegando la Navidad.... vamos "NO TE MUERAS CON TUS MUERTOS"!



”No Te Mueras con Tus Muertos”

Por Nelda Fischer

