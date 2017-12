P U B L I C



Tras ganarle cuatro de los cinco partidos a Sociedad Alemana de Villa Ballester, las chicas Tricolores se aseguraron el pase al Nivel C de la FMV. Un doblete inolvidable. Eso logró el vóley juvenil del Club Ciudad de Campana. Es que después del ascenso de los chicos al Nivel A de la Federación Metropolitana (FMV), las chicas no quisieron ser menos y conquistaron el ascenso al Nivel C. En la última fecha de la temporada, las dirigidas por Jorgelina Allegri, Eliana Cepernic y Marianela Reinatti visitaron a la Sociedad Alemana de Villa Ballester y después de ganarle cuatro de los cinco partidos de la tira, se aseguraron el primer puesto de la Zona Campeonato del Nivel D2 y, de esa manera, el ascenso al Nivel C. Además, las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 19 se consagraron campeonas en sus respectivas divisiones. Frente a SAG de Villa Ballester, las chicas del Club Ciudad lograron los siguientes resultados: -Sub 13: victoria 2-0. -Sub 15: victoria 3-0. -Sub 17: victoria 3-0. -Sub 19: victoria 3-2 -Sub 21: derrota 3-2. LOS EQUIPOS Mini: Robertina Rattin, Pilar Ríos, Clara Ciani, Nayla Manderioli, Lourdes Goutero, Indira Botana, Zoe Rafael, Celeste Cerra, Celeste De Armas, Emilia Chiardola, Gina Martinelli, Alma Rey, Lucia Orouro, Julia Pacheco, Ema Migueles, Lourdes Dambrosio, Maite Rial, Martina Perosino, Sofía Martínez, Luna Herrera, Alma Crego, Guillermina Di leo, Valentina Herceg, Dolores Delgado, Luz Catania, Mora Pedro, Trinidad Pedro, Jazmin Branca, Nahiara Cubilla Rodríguez. Sub 13: Delfina Viani, JuanA Medici, Delfina Turano, Paloma Federico Unamuno, Emma Ithurrat, Bianca Manderiolli, Ariana Demianini, Rocío Donda, Josefina Danylyszyn, Celina Lares, Francesca Milano, Noroa Kissner, Sofía Castrillon, Juana Bellomo, Delfina Pujol, Constanza Pereira, Maite Lencina, Julieta Morales, Belén Giuliano, Josefina Samudio, Pilar Aranguez, Kiara Isa, Sol Gaynor, Clara Boveri, Estefania Daria Y Rosario Cabrera. Sub 15: Guillermina Russo, Julieta Zapata, Iara Ramos, Valentina De Armas, Martina Liguori, Valentina Bolli, Julieta Irigoyen, Camila Luraschi, Francesca Demianini, Martina Catania, Brenda Benítez, Carol Chanes, Candela Suárez, Catarina Schieta, Delfina Castillo, Maia Capotosto, Martina Padovani, Camila Marinetto, Giuliana Biasioli y Milagros Peña. Sub 17, Sub 19, Sub 21: Milagros Scabini, Maya Guerra, Julieta Padovani, Florencia Cejas, Marina Arias, Romina Mouriño, Florencia Martínez, Paloma Calvi, Sol De Armas, Camila Scarlato, Florencia Ramos, Aylen Herrera, Constanza Ellemberger y Valentina Faccini.

Las Juveniles del Club Ciudad lograron el ascenso en la Federación Metropolitana

