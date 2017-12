P U B L I C



Clausura ABZC: Boat Club, obligado a ganar, visita a Sportivo Escobar Esta noche, desde las 21 horas, el Campana Boat Club enfrentará como visitante a Sportivo Escobar en el segundo partido de una de las series semifinales del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). El CBC está obligado a ganar si quiere mantenerse con vida, dado que en el primer juego, como local, cayó 76 a 70 en la ribera de nuestra ciudad. Por eso, hoy competirá para tratar de forzar un tercer y decisivo encuentro, que se jugaría nuevamente en Escobar el domingo a las 19 horas, siempre en caso de ser necesario. En la otra serie semifinal se adelantó Náutico Zárate, que venció 72-71 como visitante a Presidente Derqui para tener ahora dos oportunidades como local para conseguir su pase a la final de este certamen. Desde las 21.30 horas, el Tricolor recibe al líder del Grupo C en busca de un triunfo que le permita despertar en este Provincial. Por la segunda fecha de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes 2017/18, Ciudad de Campana recibirá esta noche la visita de Regatas de San Nicolás en un partido que se jugará desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209. Para el Tricolor se trata de la oportunidad de cambiar su irregular imagen ante un rival que marcha puntero en la Zona B y que además ya lo venció dos veces en este Provincial (82-74 como visitante y 101-74 como local). En su última presentación, el equipo dirigido por Fabián Timmis cayó 77-68 como visitante frente a Defensores Unidos de Zárate, mientras el conjunto nicoleño superó con mucha comodidad como local a Astillero Río Santiago de Ensenada por 98-65. FECHA 1 ZONA A: Independiente de Tandil 72-59 Colón de Chivilcoy; Defensores de Villa Ramallo 68-73 Independiente de Zárate. Libre: Atenas de La Plata. ZONA B: Juventud Unida de Cañuelas 73-75 Gimnasia de Pergamino; Los Indios de Junín 67-54 Ciudad de Saladillo. Libre: Hogar Social de Berisso. ZONA C: Defensores Unidos 77-68 Ciudad de Campana; Regatas de San Nicolás 98-65 Astilleros Río Santiago de Ensenada. Libre: Sportivo Pilar. ZONA D: Sarmiento de Coronel Suárez 73-63 Racing de Olavarría; Estrella de Bahía Blanca 88-75 Somisa de San Nicolás. Libre: Unión y Progreso de Tandil. POSICIONES ZONA A: 1) Atenas (LP), 10 puntos; 2) Independiente (T), 10 puntos; 3) Independiente (Z), 8,5 puntos; 4) Colón (Chi), 7 puntos; 5) Defensores (VR), 6,5 puntos. ZONA B: 1) Gimnasia (P), 11,5 puntos; 2) Los Indios (J), 10 púntos; 3) Juventud Unida (C), 8 puntos; 4) Ciudad de Saladillo, 7,5 puntos; 5) Hogar Social, 5,5 puntos. ZONA C: 1) Regatas (SN), 11 puntos; 2) Defensores Unidos, 10,5 puntos; 3) Ciudad de Campana, 8 puntos; 4) Sportivo Pilar, 7,5 puntos; 5) Astillero Río Santiago, 7,5 puntos. ZONA D: 1) Sarmiento (CS), 10,5 puntos; 2) Estrella (BB), 10 puntos; 3) Somisa (SN), 9,5 puntos; 4) Racing (O), 8,5 puntos; 5) Unión y Progreso (T), 6,5 puntos. FECHA 2 ZONA A: Independiente (T) vs Independiente (Z); Colón (Chivilcoy) vs Atenas (LP). Libre: Defensores de Villa Ramallo. ZONA B: Ciudad de Saladillo vs Juventud (Cañuelas); Gimnasia y Esgrima (Pergamino) vs Hogar Social (Berisso). Libre: Los Indios de Junín. ZONA C: Ciudad de Campana vs Regatas (San Nicolás); Astillero Río Santiago (Ensenada) vs Sportivo Pilar. Libre: Defensores Unidos. ZONA D: Somisa (San Nicolás) vs Sarmiento (Coronel Suarez); Racing (Olavarría) vs Union y Progreso (Tandil). Libre: Estrella (Bahía Blanca).

MALA EXPERIENCIA. EN LA PRIMERA FASE, CIUDAD PERDIÓ LOS DOS ENCUENTROS QUE DISPUTÓ ANTE REGATAS (SN).



Básquet:

Ciudad de campana recibe esta noche a Regatas (SN)

