Por el feriado nacional del 8 de diciembre, la Dirección de Tránsito y Transporte no atenderá al público este viernes y sábado, informaron desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio. No obstante, a partir del lunes 11 al viernes 15, la dependencia retomará sus actividades habituales con un horario de atención extendido que será de 07:30 a 16; mientras que, el sábado 16, será de 8 a 12:30.



La Dirección de Tránsito no atenderá hoy ni mañana

