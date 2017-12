Una mujer de 25 años falleció al caer al agua, en la zona del antiguo recreo ubicado sobre Ruta Panamericana. La víctima se encontraba con su hijo de 8 años. Otra vez la tragedia en el camping de Río Luján y siempre por la misma causa: las turbulentas aguas que no son respetadas por quienes asisten al lugar. En esta oportunidad, el último viernes falleció una mujer de 25 años que se encontraba allí junto a su hijo de 8 años. La víctima fue identificada como Camila Gisela González, vecina de la localidad de Alberti (partido de Pilar). Según trascendió, al momento del desenlace, la mujer estaba junto a su hijo y ambos cayeron en las aguas del río. El menor logró ser rescatado, pero la joven no. Recién tiempo después, con la presencia de Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil y efectivos de la Policía Bonaerense, su cuerpo pudo ser hallado. No es la primera víctima del partido de Pilar que se cobran las aguas del río Luján en el camping ubicado sobre la ruta Panamericana. En diciembre del año pasado, Jonathan Roldán (18), de Villa Rosa, también murió ahogado en este lugar de nuestra ciudad que sigue sumando tragedias.

DESDE CAMPANA Y LOCALIDADES VECINAS, EL LUGAR RECIBE MUCHOS VISITANTES EN TEMPORADA ESTIVAL.





PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, DEFENSA CIVIL Y POLICÍA BONAERENSE SE HIZO PRESENTE EN EL LUGAR.

#Ahora Una mujer de 25 años cayó al agua en Rio Luján, Bomberos Voluntarios de Campana y Defensa Civil junto a Comando Patrulla zona 9 trabajaron en la búsqueda, confirman que el cuerpo fue hallado. pic.twitter.com/ssIB9vciBR — (@dantrila) 8 de diciembre de 2017

Otra muerte en el camping de Río Luján

