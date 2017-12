"Jerarquizar el funcionamiento del Concejo, es jerarquizar el vínculo con el vecino", destacó el Presidente del cuerpo. El reelecto presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, llamó a ampliar la institucionalidad del HCD y buscar la concreción de una agenda común. "En este mandato como presidente mi objetivo central será ampliar la institucionalidad. Es clave avanzar en este aspecto", resaltó el presidente del cuerpo, quien asumió el jueves su segundo mandato como concejal. "Espero y hago votos en que los diálogos que venimos teniendo con todos los sectores fructifique en una agenda institucional que impulse la jerarquización de la institución. Jerarquizar el funcionamiento del Concejo, es jerarquizar el vínculo con el vecino", destacó. "Tenemos que aprovechar 2018, que no es un año electoral para avanzar en estas reformas institucionales. Tenemos que trabajar todos juntos los que queremos el progreso de la ciudad en esos temas". Para Roses, la clave es acercar el HCD a los vecinos y trabajar en mejorar la calidad del cuerpo. Dos años de gestión. El concejal también resaltó el "gran trabajo" del intendente Sebastián Abella y su equipo en estos 24 meses: "Esta claro que se hicieron cosas muy importantes y hasta los vecinos que no coinciden políticamente con Cambiemos, reconocen todo lo hecho en tan poco tiempo". "Tenemos un intendente que trabaja mucho para la ciudad, que camina ministerios y oficinas para seguir consiguiendo más obras y proyectos que mejoren la vida de los vecinos. Yo me siento orgulloso de ser parte de este equipo", resaltó Roses.

Agregué un video a una lista de reproducción de @YouTube https://t.co/K1IWaZ8Ert HCD CAMPANA 07 DE DICIEMBRE DE 2017 — La Autentica Defensa (@LADdigital) 10 de diciembre de 2017 Jura @SergioDRoses presidente reelecto del HCD pic.twitter.com/25xrynRxS5 — MunicipalidadCampana (@campanagov) 7 de diciembre de 2017

Roses apuesta a la construcción de una agenda institucional en el Concejo Deliberante

