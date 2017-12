JUVENTUD UNIDA ES LÍDER Aldosivi no aprovechó su chance Con el empate sin goles que consiguió como visitante ante Quilmes el viernes por la noche, Juventud Unida de Gualeguaychú quedó como único líder temporariamente con 21 puntos. El que no aprovechó su oportunidad de pegar el salto fue Aldosivi, que ayer también igualó sin goles, pero ante Independiente Rivadavia en Mar del Plata. Así, en caso que empaten Villa Dálmine y Almagro, el que podría treparse a lo más alto es Atlético Rafaela, que recibe a Flandria. SIGUE LA 12. Ya se jugaron dos encuentros de esta jornada: Quilmes 0-0 Juventud Unida (G); y Aldosivi 0-0 Independiente Rivadavia. En tanto, hoy se disputarán siete partidos: Los Andes vs Nueva Chicago (17.00 por TyC Sports), Gimnasia (J) vs San Martín (T), Boca Unidos vs Agropecuario, Deportivo Morón vs Guillermo Brown (PM), Villa Dálmine vs Almagro, Atlético Rafaela vs Flandria y Mitre (SdE) vs Brown (A). La fecha seguirá el lunes con Deportivo Riestra vs Santamarina y con Sarmiento (J) vs Instituto. Fue postergado para el año que viene el duelo entre All Boys y Ferro, mientras que queda libre Estudiantes de San Luis.

Desde las 19.30 horas recibe a Almagro en el estadio de Mitre y Puccini. Si gana, el Violeta quedará como único líder del campeonato hasta la reanudación en febrero. Luego de un primer semestre de muchas dificultades y sufrimiento, Villa Dálmine puede cerrar el año con una sonrisa gigante y una ilusión todavía mayor. Es que en caso de ganarle hoy a Almagro se irá al descanso de mitad de campeonato como único líder, a pesar incluso de ya haber quedado libre. El encuentro se jugará desde las 19.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de DirecTV (señal 610). El partido ha despertado muchas expectativas, tanto en nuestra ciudad como en los seguidores de la divisional: es que Almagro llegará a Campana con las mismas intenciones, dado que comparte el mismo puntaje que el equipo de nuestra ciudad. Como local, el Violeta ganó los cinco partidos que disputó hasta el momento en este certamen, marcando dos goles en cada uno de esos cotejos: 2-0 a Boca Unidos; 2-0 a Sarmiento; 2-0 a Los Andes; 2-1 a Estudiantes de San Luis y 2-1 a Nueva Chicago. En cuanto a la alineación para este compromiso, el entrenador Felipe De la Riva volverá a disponer de los mismos 18 convocados, porque Renso Pérez recibió tres fechas de suspensión por su expulsión ante Nueva Chicago (tampoco podrá jugar en el reinicio frente a Instituto en Córdoba) y porque Renzo Alfani todavía no fue habilitado por AFA, dado que todavía no se concretó la operación del lesionado Fernando Alarcón. Sin embargo, el uruguayo probó algunas variantes durante la semana en la alineación titular, buscando especialmente tener mayor equilibrio en el mediocampo ante la baja de Renso Pérez, por lo que no habría que descartar a Horacio Falcón (de buen ingreso en Tucumán) desde el arranque mismo del partido. Entonces, la probable formación de Villa Dálmine para recibir a Alamgro sería: Martín Perafán; Franco Flores, Marcelo Tinari, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Federico Jourdan u Horacio Falcón, Gonzalo Papa, Nicolás Sánchez, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. El resto de los convocados son: Sebastián Blázquez, Cristian González, Marcos Martinich, Federico Recalde, Favio Durán y Santiago Giordana. Por su parte, y al igual que el equipo de nuestra ciudad, Almagro ha sorprendido con la gran campaña que está realizando (6 victorias, 2 empates y 3 derrotas). Así, a pesar de haber iniciado la temporada con dos caídas seguidas, logró recuperarse y con una racha de tres triunfos en las últimas tres fechas (2-1 a Boca Unidos, 2-0 a Quilmes y 3-0 a Sarmiento) ha podido alcanzar al Violeta y llegar a lo más alto del torneo. El equipo dirigido por Alfredo Grelak es una formación compacta y aguerrida, en la que se viene destacando Alan Bonansea, un juvenil cedido a préstamo desde Lanús que ya sumó seis goles en el campeonato. La formación del Tricolor para esta tarde sería la misma que viene de vencer a Sarmiento: Christian Limousin; Brian Mieres, Ariel Coronel, Juan Rodríguez, Adrián Torres; Gabriel Compagnucci, Ezequiel Piovi, Saúl Nelle, Ariel Cháves; Alan Bonansea y Adrián Fernández. Además, también quedaron concentrados Bruno Centeno, Nicolás Sansotre, Adrián Iglesias, Matías Ruiz Sosa, Marcelo Scatolaro, Pablo Vergara, Diego Diello y Emanuel Ventos (uno de ellos quedaría fuera del banco de suplentes).

EN ESTE TORNEO, EL VIOLETA ESTÁ PERFECTO COMO LOCAL: CINCO TRIUNFOS EN CINCO PARTIDOS EN CAMPANA.





¿LOS MISMOS 11? DE LA RIVA NO CONFIRMÓ LA ALINEACIÓN. MANTENDRÍA UNA DUDA: LA CONTINUIDAD DE JOURDAN COMO VOLANTE POR DERECHA O LA PRESENCIA DE FALCÓN PARA DARLE MÁS EQUILIBRIO AL MEDIOCAMPO. DÍA DEL CLUB La Comisión Directiva estableció para este domingo frente a Almagro el Día del Club, por lo que los socios también deberán abonar entrada, con la particularidad que no se les cobrará el valor de una general ($230), sino un monto de $100, a excepción de los socios menores, quienes ingresarán gratuitamente siempre que tengan la cuota al día. VILLA DÁLMINE vs ALMAGRO: EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 46. En 45 partidos, Villa Dálmine ganó 17; Almagro logró 16 victorias y empataron 12 veces. Villa Dálmine convirtió 65 goles, en tanto que Almagro marcó 59. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 23 veces, con 9 victorias Violetas (32 goles), mientras que Almagro ganó 5 partidos ( 22 goles) y empataron 9 veces. COMO LOCAL ALMAGRO. Jugaron 22 encuentros: Almagro ganó 11 veces (37 goles); Villa Dálmine se impuso en 8 ocasiones (33 goles); y empataron 3 partidos. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. Fue el sábado 1º de julio de 2017 por la 41ª fecha del Nacional B 2016/17: ALMAGRO 1 - VILLA DALMINE 2. Goles de Pablo Burzio y Ezequiel Cérica para el conjunto Violeta; descontó Nicolás Reniero para el equipo de José Ingenieros. Arbitraje de Fabricio Lloret EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. Fue el sábado 3 de diciembre de 2016, por la 19ª fecha del Nacional B 2016/17: VILLA DALMINE 0 - ALMAGRO 1. Tanto señalado por Abel Luciatti a los 33m del ST. EL ULTIMO TRIUNFO LOCAL. Fue el 21 de Mayo de 2016, por la 17ª fecha del Torneo de Transición del Nacional B: VILLA DALMINE 1 - ALMAGRO 0. Gol de Renso Pérez. MAXIMOS GOLEADORES DE VILLA DALMINE: Miguel Ernesto Benítez (6), Francisco Ramón Portillo (5), Juan Alberto Martínez (4), Oscar Bautista Cassinerio (4), Héctor Oscar Fernández (3), Eusebio Gómez (3), Luis Angel Vizzo (2), Miguel Angel Frattini (2), Oscar Facchetti (2), Hugo Antonio Sosa (2) y Gustavo Pablo Balugano (2). MAXIMOS GOLEADORES DE ALMAGRO: Luciano Martín Figueroa (8), Juan Carlos Martínez (4), Roberto Esteban Horvath (3), Heber Lupes Salomón (2), Oscar Fuentes (2), Ernesto Raúl Herrera (2), Arturo Martín Dmitruk (2) y Vicente Luis Brunetti (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO LOCAL Fue el 11 de noviembre de 1963, por la 29ª fecha del Campeonato de la Primera C: VILLA DALMINE 2 - ALMAGRO 1. VILLA DALMINE (2): Luis Pascual Saldías; Ricardo Garibaldi y Bernardo Carlos Guastavino; Aldo B. Mastrogiuseppe, Ricardo Augusto Monteiro y Félix Chiarle; Guillermo Puerto, Osvaldo Guenzatti, Jorge Benítez, Luis Ángel Vizzo y Humberto Taborda. DT: Horacio Marcelo Torello. ALMAGRO (1): Héctor Osvaldo Tedeschi; Abel Osmar Roldán y Rostorchievich; Tornarelli, Hugo Fermín Rivero y Alberto Carlos Felder; Pascual Straface, Juan Carlos Yosi, Nicolás Federzuck, Albino Pascual Valentini y Miguel A.Medina. DT: Atilio Demaría. GOLES: PT 7m Puerto (VD) y 31m Taborda (VD). ST 9m Yosi (A) CANCHA: Villa Dálmine ARBITRO: Fornario. RECAUDACIÓN: $ 74.590. ¡Hoy juega Villa Dálmine! Desde las 19.30 horas recibimos a @almagroficial por la 12° Fecha del Nacional B. #VamosViola. pic.twitter.com/8H2DW7voKJ — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 10 de diciembre de 2017 #FútbolProfesional | Estos son los 18 jugadores convocados por Felipe De La Riva para el partido frente a @almagroficial. #VamosViola. pic.twitter.com/jpL2NQwVEH — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 9 de diciembre de 2017

Hoy, Villa Dálmine intentará cerrar el año en lo más alto del Nacional B

