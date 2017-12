Como local se impuso 89-69 ante el líder de la Zona C del Provincial de Clubes. En la próxima fecha visita a Sportivo Pilar. Necesitaba ganar para no complicarse más todavía en busca de la clasificación a playoffs. Y necesitaba ganar para cambiar el semblante, para encontrar un punto de inflexión en esta irregular campaña. Por eso, la victoria que Ciudad de Campana consiguió el viernes sobre Regatas de San Nicolás fue fundamental. Y cobra doble valor por el rival, dado que el elenco nicoleño le había ganado en dos oportunidades en la primera fase y además es el líder del Grupo C de esta segunda fase del Torneo Provincial de Clubes. De esta manera, el Tricolor se recuperó de la derrota sufrida en la primera fecha de esta segunda fase ante Defensores Unidos y también se tomó revancha de la dura caída que había sufrido ante Regatas en la última jornada de la primera fase (101-74 como local). Con este resultado, y con el triunfo de Sportivo Pilar como visitante sobre Astillero Río Santiago de Ensenada (Defensores Unidos quedó libre), las posiciones de la Zona C quedaron de la siguiente manera: 1) Regatas, 12 puntos; 2) Defensores Unidos, 10,5 puntos; 3) Ciudad de Campana, 10 puntos; 4) Sportivo Pilar, 9,5 puntos; 5) Astillero Río Santiago, 8,5 puntos. Por la próxima fecha, los dirigidos por Fabián Timmis tendrán un encuentro clave en la lucha por la tercera posición (que clasifica al Repechaje) cuando enfrenten como visitantes a Sportivo Pilar. EL PARTIDO La victoria del CCC ante Regatas tuvo dos momentos claves. El primero fue en la parte final del primer cuarto, cuando con un parcial de 13-0, el Tricolor se despegó en el marcador para adelantarse 24-14. Por entonces, Matías Nieto (12) ya pintaba para figura, mientras que Lautaro Toranzo y Mauro Corvalán eran sus principales colaboradores en ofensiva. En el segundo período, ambos equipos alternaron rachas, y así como los nicoleños lograron recortar a 6 la diferencia en dos pasajes distintos, Ciudad siempre tuvo respuestas y hasta llegó a tomar 14 de ventaja (44-30) con puntos que le agregó su banca. En ese aspecto, el Tricolor contó con buenas apariciones de Camilo Cáceres, Emanuel Saya y Matías Aranda, quienes sumaron 27 puntos a lo largo del juego. El mejor sprint de la visita llegó en el tercer cuarto, cuando impulsado por Valentín Ingrata y Bruno Voltatorni, alcanzó a limar la diferencia a apenas dos unidades (48-46). Entonces, en el Tricolor surgió el tridente Nieto-Santini-Corvalán (convirtieron cinco puntos cada uno) para recuperar margen y sostener a su equipo al mando del encuentro. Y así llegó Ciudad al otro momento determinante de la noche: el arranque del último período. Fue entonces cuando conversiones de Aranda, un doble de Nieto y dos triples de Cáceres le permitieron despegar decididamente en el marcador (77-62) y dominar las acciones hasta cerrar una gran victoria por 20 puntos de diferencia, con Nieto como figura, pero un parejo rendimiento colectivo, con cinco jugadores en doble dígito en anotación. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (89): Damián Iglesias (0), Francisco Santini (7), Matías Nieto (22), Lautaro Toranzo (14) y Mauro Corvalán (17) (FI) Eliseo Iglesias (0), Camilo Cáceres (15), Emanuel Sayal (4) y Matías Aranda (10). DT: Fabián Timmis. REGATAS (69): Juan Manuel Rossi (14), Iván Zuelgaray (7), Valentín Ingrata (18), Sebastián Castro (3) y Sebastián Andollo (11) (FI); Bruno Voltatorni (7), Franco Voltatorni (2), Matías Alluchon (4), Lucas Martínez, López (0) y Pedro Ludolini (3). DT: Pablo Dastugue. PARCIALES: 24-14 / 20-21 (44-35) / 20-22 (64-57) / 25-12 (89-69). JUECES: Juan Pablo Cáceres y Maximiliano Del Favero. GIMNASIO: Ciudad de Campana.



MATÍAS NIETO FUE EL GOLEADOR CON 22 PUNTOS.





ALERO GOLEADOR. CON 22 PUNTOS, MATÍ NIETO FUE EL MÁXIMO ANOTADOR DEL JUEGO.

Final del primer tiempo en Campaña Ciudad le gana a Regatas por 44 a 35 pic.twitter.com/u9vbU5kYbJ — Deportes Hoy (@DeportesHoySN) 9 de diciembre de 2017 Por el Provincial de Clubes derrota en Campana ante Ciudad por 89 a 69 — Club Regatas SN (@RegatasSN) 9 de diciembre de 2017 #LPC

Mauro Corvalan 17pts+15rebhttps://t.co/y5WIUav0a6 — FEBA Buenos Aires (@FBPBAoficial) 9 de diciembre de 2017 Haciéndole el aguante al tricolor. Vamos Ciudad!!!! pic.twitter.com/JWvIMpD55b — Miriam Cazenave (@Mimicazenave) 9 de diciembre de 2017 Provincial de básquet: Derrota de Regatas en Campanahttps://t.co/ZOTERTyQhV — Deportes Hoy (@DeportesHoySN) 9 de diciembre de 2017

Básquet:

Ciudad cambió la cara y le ganó a Regatas (SN)

