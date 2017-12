”Nos habíamos propuesto objetivos y los hemos ido cumpliendo”

García seguirá como presidente El Consejo Escolar Campana realizó este jueves su sesión preparatoria donde fue electa Nelda García, como presidenta para el período 2017-2019. La actual titular del cuerpo fue ratificada por los demás integrantes, mientras que como vicepresidente fue electo Martín Aquino, también de Cambiemos (5 de los 6 consejeros son del oficialismo). Mario Luna, será el tesorero, Nancy Cabrera, secretaria, Vanesa Surita, será primer vocal y la única representante de la oposición, Roxana Frattini, ocupará el cargo de segunda vocal. También se definió la conducción de cada una de las 13 comisiones internas del Consejo. La jura de los nuevos consejeros se realizará el lunes a las 11 en el Jardín 901. Lo aseguró la presidenta del Consejo Escolar, Nelda García, en un balance de año compartido con LAD. Junto a Martín Aquino, repasaron lo hecho en sus dos años de gestión, aseguraron que el funcionamiento de la entidad es "transparente" y no se quejaron de ninguna pensada herencia: "Encontramos un Consejo organizado al que le fuimos dando nuestra propia impronta". El Consejo Escolar está a punto de renovar autoridades y su presidente, Nelda García –que aspira a continuar en el cargo- eligió a La Auténtica Defensa para realizar un balance de los dos años de gestión de Cambiemos al frente de la entidad. "Nos habíamos propuestos objetivos y realmente vemos que los hemos ido cumpliendo", aseguró García, acompañada por el consejero y también tesorero del Consejo, Martín Aquino. García repasó los cambios llevados a cabo por la actual conducción. Por ejemplo, subrayó que volvieron las licitaciones, tanto para los servicios de provisión a los comedores escolares como para las obras de infraestructuras encaradas por el Consejo. Si bien se trata de montos significativamente menores a los manejados por el Municipio, remarcó que Cambiemos quiso darle "transparencia" al mecanismo. Hoy, por trabajos menores a 5.000 pesos, el proveedor es contratado de forma directa; por obras de $5 mil a $10 mil se hace un legajo; y por un monto mayor se lanza una licitación. El Servicio Alimentario Escolar (SAE) también se abrió al mercado. "Cuando nosotros ingresamos, había una forma de trabajo que quisimos revertir, que era una contratación directa. Entonces, armamos una licitación, que hacía casi 10 años que no se realizaba. Este año volvimos a repetirla, y gracias a los resultados tenemos proveedores que actualmente están brindando el servicio y cuya calidad de mercadería y predisposición para la logística es excelente. No hemos tenido ninguna queja", afirmó Aquino. El consejero explicó asimismo que se ha modificado el sistema de pedidos, ahora con contratistas, directivos y Consejo en una misma plataforma informática que "da garantías de que no se acopie mercadería". Además, ponderó el menú que se sirve en los 78 comedores que dependen de la entidad. "El valor del cupo casi se triplicó desde que nosotros estamos para poder darle mejor calidad a la comida. Yogurt, queso rallado, carnes de pollo y pescado: gracias a la Gobernadora, pudimos hacer un menú más nutritivo", remarcó. Infraestructura escolar "En el 2016 relevamos en conjunto con el Municipio y personal de la Dirección de Infraestructura provincial todos los establecimientos educativos y en función de eso nos pusimos a trabajar", comentó García, quien resaltó el "trabajo en equipo" que se hizo con la intendencia en muchos jardines y escuelas del partido. Sin los mismos recursos que el Estado local, aun así la institución pudo hacerle frente durante el año a reparaciones eléctricas importantes en el Jardín 921, 923, en la Escuela 17 y en la 16. En la Escuela de Arte, inaugurada en el 2015, se repararon todos los techos rotos por los sucesivos temporales. También se arreglaron las guillotinas y las persianas de la Escuela 16, "un edifico histórico que necesitaba el mantenimiento que nunca se había hecho", según García. Los esfuerzos del 2017 incluyeron asimismo la conexión de agua de red a la Escuela 12 de Otamendi, que sufría problemas con su bomba y debía suspender con frecuencia sus clases. "Hace poco, estuvimos con el intendente y la Dirección de Infraestructura municipal en La Plata, en donde acordamos con Gestión Territorial los lineamientos para el 2018 y las obras que vamos a hacer", indicó la presidente. Cambio organiza-cional. Los concejeros escolares de Cambiemos impulsaron reformas en el funcionamiento del Consejo Escolar y las entidades bajo su órbita. "Lo primero que quisimos hacer fue extender el horario de atención para que realmente esté de puerta abiertas a las necesidades de las escuelas", afirmó García. El horario se extendió desde las 7:30 a 16:30 horas pensando en los directivos de los establecimientos más alejados del centro de la ciudad. Al mismo tiempo, junto a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de Escuelas, se hizo una selección de personal y se contrató a dos auxiliares nuevas, una destinada a la Mesa de Entrada y otra a colaborar en la Comisión de Auxiliares. Contando con la supervisión de la Dirección de Cooperación Escolar provincial, se efectuaron capacitaciones a directivos y miembros de cooperadoras y surgió la posibilidad de hacer una prueba piloto para modernizar sus sistemas. "Ese trabajo se hizo en conjunto también con la Secretaría de Modernización. Incluye la digitalización de todos los estatutos, las planillas de información anual y toda la información relativa", explicó García. Además, se irán suprimiendo las cooperadoras que no estén en funcionamiento. A diferencia del relato oficial de Cambiemos en otros niveles, ni García ni Aquino hicieron referencia a ninguna "pesada herencia". Todo lo contrario: destacaron lo hecho por la gestión de Rosana Frattini -presidenta hasta 2015-, en especial lo relacionado al Patrimonio escolar. "Rosana comenzó el trabajo de organizar el patrimonio de las escuelas, los bienes que son del Estado. Encontramos la verdad un Consejo organizado al que nosotros le fuimos dando nuestra propia impronta", comentó García. "Más allá de trabajar con responsabilidad, nuestro compromiso era la transparencia y lo hemos demostrado", concluyó.

MARTÍN AQUINO, QUIEN EJERCIÓ COMO TESORERO EN EL PERÍODO 2015-17 Y NELDA GARCÍÁ, QUIEN CONTINUARÁ COMO PRESIDENTA DEL CONSEJO HASTA 2019.



”Nos habíamos propuesto objetivos y los hemos ido cumpliendo”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: