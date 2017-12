P U B L I C



El Dragón es la posibilidad permanente de reinventarnos, de re gestarnos para todo lo que vendrá. Es el origen de todas las cosas. Es energía de nacimiento y nutrición. El Dragón marcándonos el ritmo hoy, en tono 6, el ritmo de todo nuestro ser, la armonía natural de nuestro cuerpo. Es la organización de nuestros ritmos internos en sintonía con los ritmos externos. La moderación entre los deseos y las ambiciones. El dragón nos impulsa a estar creativos, sensibles, iniciando cosas nuevas. Energía que nos despierta y moviliza. Hay que trabajar el dar y también el recibir. Soltar los celos, confiar en nosotros y en los otros. Día para iniciar un emprendimiento y poder darle continuidad en el tiempo. Ojito con pasar factura por todo en esta jornada, cuidado con los rencores, con los cuestionamientos de cada movimiento que hace el otro y con las contestaciones que incineran. Deja de estar a la defensiva, no temas a ser invadido. ¡Confiá, confiá, confiá, en vos y en las acciones que lleves hoy a cabo! No pelees, no provoques, no ironices. HOY DEJATE QUERER, ABRAZAR. Comenzá lo que quieras, eso que dejaste postergado, porque la energía de hoy te da la pujanza , la fuerza necesaria para tomar decisiones y ser determinante para hacer cambios. Es la energía que aporta el equilibrio justo entre lo sutil y lo concreto.Excelente día para buscar bebe! Energía de embarazo, de gestación. Buen día para inauguraciones y aperturas de negocios, lo que hoy comienza tiene el éxito asegurado. Good luck! ¡Buen finde para todos!!

Alejandra Dip alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Dragón 6 - Energía del Domingo 10/12/2017 -Trecena del Guerrero

Por Alejandra Dip

