Una desobediente le habla a sus pares

"Mujeres Desobedientes; Las trampas del príncipe azul" / Autoayuda y superación personal / 144 Páginas / $220 / Fabiana Daversa / Editorial KIER - ISBN: 9789501729535

Princesas y príncipes azules ¿Cómo inciden los cuentos populares en la vida femenina? ¿Qué hay detrás de lo que nos contaron alguna vez? Nuestra columnista Fabiana Daversa vuelve a publicar, en esta oportunidad un libro de autoayuda y superación personal. La Bella Durmiente o ¿la hija invisible?, Blancanieves o ¿la hija destronada?, Brunilda o ¿la preferida del padre? Psique, o ¿la preferida de la madre? El nuevo libro de nuestra columnista Fabiana Daversa explora lo que representan cada una de estas figuras en las que seguramente infinidad de mujeres podrán verse reflejadas. Pero además, la obra contiene una guía de reparaciones que permiten reconocer y sanar las fisuras de las leyendas que, a veces, habitan más de la cuenta en el mundo femenino. "Las leyendas, mitos y cuentos populares no solamente son herramientas para entender cómo nuestros antepasados concebían el mundo, sino que también señalan de dónde venimos y hacia dónde vamos. El siglo 21 supone el derrumbe de la mayoría de los estereotipos y la cultura patriarcal parece ceder ante el avance de una renovada forma de pensar lo femenino. Aun así, hay un largo camino para recorrer y no seguir cayendo en las trampas del príncipe azul", dice la autora, quien recoge el guante y postula para nosotros su podio personal de mujeres desobedientes: "Mis preferidas son Grete Stern, la fotógrafa alemana que vino en la Argentina en la 2da. Guerra Mundial luego de casarse con Horacio Coppola (el Cartier Bresson argentino) y al poco tiempo se separaron. Se nacionalizó argentina e hizo fotografías surrealistas en la década del 40. Su colección "Los Sueños de Grete" todavía recorre el mundo. La segunda, es Simone de Beauvoir. Su libro "La mujer rota" me voló la cabeza cuando tenía 15 años. Y la tercera es Celestina, mi abuela materna. Fue a trabajar a una fábrica para salir de la pobreza, en 1919. Le dijeron de todo, hasta prostituta. Pero cuando compró el campo de al lado, se transformó de la noche a la mañana en gran señora…". Daversa nació en San Pablo, Brasil, donde se graduó en Ciencias de la Comunicación y Artes. Es instructora de yoga y estudiosa de las mitologías nórdicas y celta. Desde 1990 está radicada en Buenos Aires. También es autora de la novela La balsa de Malvina (Aguilar) y los libros esotéricos El gran libro de las Runas (Aguilar), Oráculo Vikingo (Kier), Runas 1 (Kier) y Runas 2 (Grijalbo).



En su nuevo libro, Fabiana Daversa propone respuestas y caminos para no caer en las trampas del príncipe azul.

Una desobediente le habla a sus pares

