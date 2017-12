El nuevo bloque PJ-Unidad Ciudadana coincidió en el rol que le depara dentro del Concejo Deliberante. Cuestionaron a quienes apenas asumieron "y ya cerraron alianzas con el oficialismo", y aseguraron: "Vamos a representar a quienes nos eligieron para ponerle un freno al ajuste y los aumentos que promueve este gobierno". Poco después de la jura de los concejales electos, desde el bloque PJ-Unidad Ciudadana dialogaron con los medios de prensa que asistieron al acto en el Honorable Concejo Deliberante, alineándose en definiciones que marcarán su rol dentro del nuevo escenario legislativo para el período 2017-19. "El vecino nos ha dado un voto de confianza y pensamos en retribuirlo con nuestro mejor aporte", remarcó el Dr Rubén Romano. "Tenemos la responsabilidad de ser la única oposición verdadera, ya que hemos visto en los primeros instantes dentro del Concejo, como desde algunos sectores apenas asumieron ya cerraron alianzas con el oficialismo" agregó el ahora concejal. "Hay quienes, en campaña electoral, se mostraban en la vereda de enfrente de Cambiemos, Aún incluso luego de haber sido parte de la alianza electoral que los puso en el Gobierno. Muchos vecinos apostaron a ese espacio supuestamente opositor, y hoy se ven defraudados por quienes lo primero que hicieron al ocupar su banca, fue levantar la mano para favorecer los intereses políticos del oficialismo. Nosotros hemos trabajado intensamente en una plataforma de proyectos que defiendan a los vecinos y a sus derechos. Ese es nuestro lado, y no vamos a traicionar a quienes nos dieron la responsabilidad de ser oposición, " expresó. "Vamos a representar a quienes nos eligieron para ponerle un freno al ajuste y los aumentos que promueve este gobierno. No solo a los que se identifican en el peronismo, sino a todos los vecinos que habiéndonos votado o no, sufren las políticas del macrismo" dijo, por su parte, la edil Romina Carrizo. La joven abogada sostuvo que "los trabajadores, los jubilados, y los que menos tienen, son víctimas de un Estado que hasta ahora, en solo dos años, sólo benefició a los sectores de poder, y a sus amigos: ajuste, inflación, flexibilización laboral, y represión, son las marcas que nos deja la pérdida de Derechos constante, y que también replican en lo local." Por su parte, José Insausti lamentó que "estando dadas las condiciones para que Cambiemos perdiera la mayoría, y de esta manera no aprobaran los proyectos que quisieran, como quisieran, los acuerdos tras bambalinas de algunos oportunistas vuelven a poner a la oposición ante la difícil tarea de hacerle frente, en minoría, a las imposiciones de un oficialismo con prioridades distintas a las de la población" concluyó.

Romano, Carrizo e Insausti se sumaron al bloque PJ y plantearon el rol que les depara el Concejo.



”Tenemos la responsabilidad de ser la única oposición verdadera”

