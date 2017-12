Si Tato Bores viviese, se hace un festín…

Tomás Buzzi

Discúlpame si te distraigo de no perder de vista cómo se sientan las bases de un país sin libertades y derechos jurídicos elementales. Sucede que a nuestros abuelos (una vez más) les van a hacer pagar con lágrimas los grandes desaguisados políticos y económicos. Al gobierno no se le cae una idea y las que se le caen van siempre en contra de los menos pudientes o vulnerables. ¿Por qué? Porque las cuentas no cierran: mientras que en timba financiera se fugan 2500 millones de dólares, la inversión genuina extranjera no supera los 78 millones mensuales y el déficit fiscal es enorme. Reconozco (con vergüenza) que una parte de la oposición entre ellos alguno que se hace llamar "peronista", también levantó la mano para legitimar esta infamia repugnante: un proyecto de Ley presentado por estos días con media sanción en el Senado para "sustraerle" entre 65 mil y 100 mil millones a nuestros abuelos. Te comento que esto es tan sólo el preludio de la reforma integral que el Ejecutivo pretende implementar en 2019. La prenda de cambio para negociar el deterioro de las condiciones de vida de los jubilados, parece ser el compromiso de que los fondos ahorrados cubrirán el desfalco sobre las cuentas provinciales y nacionales por la reforma tributaria, pacto fiscal y endeudamiento. Simple: Le sacamos a los abuelos para pagar lo que pedimos prestado a extranjeros. No quiero aburrir con los detalles técnicos de la nueva fórmula de cálculo pero así como están dadas las cosas las AUH perderán no menos de $105 por mes en 2018 y las pensiones por discapacidad $345. Un tanto más perderán los jubilados ($1000/1200) siempre comparando con la "denostada mediaticamente" ley del año 2009 promulgada durante el kirchnerismo, que aseguraba dos aumentos anuales con movilidad. El gobierno sabe que con esta nueva fórmula los jubilados perderán al menos el 15% del poder adquisitivo, pero recibe el beneplácito del FMI. Las AUH y pensiones por discapacidad también caen pero no tanto. Ni nos gastemos en comparar estos números con lo que hubieran percibido si se aprobaba la ley del 82% móvil súper prometida por Mauricio Macri, en su campaña para Presidente en 2015. Es ridículo hablar de economía o política: nos queda hablar de moral. Algún lector que pueda escapar a la complicidad manifiesta de los medios hegemónicos de comunicación, que adrede no te cuentan los detalles de esta estafa o te lo rebuscan para que pienses que te benefician, dirá: ¿Con que cara podemos mirar a los ojos a aquellos que nos dieron 30/40 años de esfuerzo y le pusieron el hombro a este país de diferentes formas? Se me ocurre: un trabajador vial que hizo nuestras rutas, una enfermera que nos curó en algún hospital, un docente que nos educó y formó... Ellos, hoy, son el blanco perfecto. Conforman la franja de la sociedad con menos capacidad para movilizarse y protestar. Para colmo, el individualismo y la anomia reinantes hacen que las generaciones intermedias y la juventud estén ensimismadas con sus propios problemas, mirando para otro lado (o para el celular). Ojo: en un futuro no muy lejano, serán perjudicados por lo que hoy se está votando con tanta velocidad, sin debate. En el afán de que cierren los números fiscales (orden directa del FMI y acreedores externos) le clavamos un puñal por la espalda a los miles y miles de adultos mayores, que se ganaron su previsión en forma justa. Todo parece repetido. Las tarifas e inflación galopan hacia arriba, mientras las AFJP se frotan las manos para volver, mientras miran por TV como al rey de los 90s le conceden el honor de izar la banderita en la Cámara de Senadores. Parece un guión de Tato Bores, pero no: es la p… realidad que nos toca. ¿Un consejo? Pasá las fiestas, andáte de vacaciones si podés. Pero andá eligiendo qué cacerola vas a usar.

Si Tato Bores viviese, se hace un festín…

