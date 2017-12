Adriana es de verdad Vanesa

P U B L I C



Adriana se presentó públicamente en la casa de Abuelas de Plaza de Mayo en Virrey Cevallos 552 de la ciudad Autónoma de Bs As. Hoy en día sabe que la buscaron durante 40 años. Ella comprendió después de tener la certeza del 99,999% que es Vanesa, el nombre que eligieron sus padres. Ahora se interna en un proceso donde descubre su auténtica familia; tías y tíos, abuelas; primos y primas; toda una familia que nunca bajo los brazos frente a la desesperación de buscar un bebé, ahora mujer. Algo no estaba claro, las dudas recorrían siempre su mente, lo no dicho y develado se hacía siempre incertidumbre. Adriana, es Vanesa. Sintió el recorrido de la historia, la pulsión innegable y cierta de la sangre. La necesidad de saber con una muestra de sangre si ella era en realidad quien le habían contado que era. Sabía que no podía traicionar el arrullo que la acunó en el vientre durante ocho meses perpetuado y persistente en su inconsciente, hoy certeza pura y terminante. Ella, incondicional y leal, a su debido tiempo se encontró con verdades propias, con nombre y apellido, con 30 mil verdades más, con Madres, Abuelas, HIJOS hermanas y hermanos, Familiares; todos esperando para celebrar este encuentro. Cuando se halló, se vio hija de Violeta y Edgardo, nuestra historia. Nuestros 30 mil, y detrás de ellos, nosotros, tus hermanas y hermanos esperando como nos enseñaron las Abuelas; las madres de tus padres, las nuestras. Ahora hermana sonreís libre, ahora es el tiempo de leer tu historia, la que venimos sosteniendo desde siempre. Te damos la bienvenida hermana #126, te estuvimos esperando. No importa cuánto, lo maravilloso es que al fin abrasaste tu verdad. Te vamos a acompañar en esta historia de orgullo. Te conduciremos a las banderas de una Patria Justa, Libre y Soberana que levantaron tus padres junto a los 30mil que sostenemos empecinados dignificando la Memoria. Caminaremos juntxs en estos momentos difíciles haciendo frente al gobierno que niega a tus padres, a nuestros 30 mil; seguiremos exigiendo Memoria Verdad Justicia. Paso a paso estaremos en las calles reclamando Justicia y verdad por Santiago Maldonado, desaparecido asesinado por Gendarmería; y, Rafael Nahuel asesinado por la espalda por fuerzas de Prefectura. Reclamaremos la libertad de todos los Presos Políticos para volver a un estado de derecho donde las libertades individuales y colectivas estén garantizadas. Nos pronunciaremos siempre en contra de cualquier represión que este estado propicie a su Pueblo. Violeta nació en la ciudad de Buenos Aires el 11 de octubre de 1953. Edgardo el 7 de agosto de 1955 en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Su familia lo llamaba "Edgar" o "Rober" y sus amigos "El Chueco" o "El Pato". Ambos militaron en la FAEP, Edgardo también militó en la JP y Violeta en la JUP. Luego compartieron su militancia en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban "La Viole" y a él "La Vieja Bordolino" o "El Viejo". Violeta fue secuestrada el 14 de diciembre de 1976 en el Barrio La Granja, La Plata. Edgardo fue secuestrado el 8 de febrero de 1977 en la ciudad de La Plata. La joven estaba embarazada de ocho meses. Pensaban llamar Marcos, Enrique o Vanesa al bebé que esperaban. Hemos vencido. Ella se buscó, la encontraron las Abuelas, la encontraron para todas y todos. Bienvenida hermana; bienvenida nieta #126; bienvenida Adriana que en verdad sos Vanesa. Paola Garello - H.I.J.O.S. Escobar Campana Zárate

Esta semana se recuperó la nieta 126: Adriana ahora sabe que en realidad es Vanesa.



Adriana es de verdad Vanesa

Por Paola Garello

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: