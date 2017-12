10 de Diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos

"Todos los ciudadanos, y con más razón los abogados, tenemos la responsabilidad de defender cada uno de estos derechos. Los letrados nos encontramos en un lugar privilegiado para luchar para se logre el efectivo goce de los mismos", reflexionan desde la Comisión de DDHH del Colegio de Abogados de Zárate Campana. Hoy se conmemora en todo el planeta el Día Internacional de los Derechos Humanos porque el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su principal motivación fue la de remediar y evitar a futuro la repetición de los horrores que tuvieron lugar durante la 2da. Guerra Mundial, a partir de definir los derechos que todas las personas tienen, más allá de los derechos que puedan ser reconocidos por los Estados al ser ciudadanos de un determinado país. "Dicha declaración junto con otros tratados y convenciones de DDHH fueron no solo suscriptos por nuestro país sino que desde 1994 tienen jerarquía Constitucional a través del art 75 inc. 22 de nuestra carta magna. Todos los ciudadanos, y con más razón los abogados, tenemos la responsabilidad de defender cada uno de estos derechos. Los letrados nos encontramos en un lugar privilegiado para luchar para se logre el efectivo goce de los mismos", comentaron los integrantes de la Comisión de DDHH del Colegio de Abogados de Zárate Campana, en alusión al tema. En diálogo con La Auténtica Defensa, los abogados comentaron que la comisión que integran tiene como objeto promover la realización de charlas y seminarios que permitan a los matriculados complementar su formación académica respecto a la temática de los Derechos Humanos, representar al CAZC frente a otras instituciones para la realización conjunta de actividades de difusión y promoción de derechos. "Incluso pensamos en implementar y ofrecer a la comunidad un servicio de asesoramiento y acompañamiento a víctimas de violencia institucional, entre otros proyectos", adelantaron. COYUNTURA "En estos momentos –agregaron sobre su mirada de la actualidad de los DDHH en la Argentina- nos preocupa el contenido de la resolución de la procuración general de la nación Nº 3544 dictada el último 1 de diciembre que habla de diseñar una estructura dedicada a facilitar y elaborar una ‘estrategia integral contra el extremismo violento y el terrorismo internacional’ con el objeto de contribuir a la creación de políticas públicas, en lo que al ministerio publico concierne, es decir, en clave de política criminal. Lo vemos como una nueva avanzada antidemocrática en el marco de la inconstitucional Ley Antiterrorista fortaleciendo el ‘Estado de Policía’ por sobre el Estado de Derecho". Además, los letrados comentaron la alarma que les genera el avance de proyectos de ley de reforma laboral, previsional y al derecho a la salud: "A nuestro criterio son inconstitucionales, ya que sin ninguna duda vulneran el "principio protectorio" de los trabajadores y el "principio de progresividad" que gozan todos los derechos humanos y en especial a los derechos que afectan a los más vulnerables". También manifestaron su oposición al "avance en procesos judiciales ejemplificadores que violan todas las garantías del debido proceso y de defensa del derecho penal, derechos que son garantizados ampliamente por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos". También no olvidaron señalar el hostigamiento al pueblo mapuche, y la perdida de las vidas de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado: "Desde ya, creemos fervientemente que la vida de una persona vale más que la posible comisión de un delito como ocupación, o un corte de ruta… No puede convertirse en un hecho normal que ante protestas sociales el accionar de las fuerzas de seguridad del Estado tengan como resultado el asesinato de personas, y menos que esto sea justificado como un uso normal de la fuerza pública", señalaron.

Reunida en el Palacio Chaillot de París, la Asamblea General de las N.U. aprobó la Declaración Universal de los DDHH hace 69 años.

Igualdad, justicia y libertad.

El respeto de los derechos humanos es el pilar del desarrollo y la paz.



10 de Diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos

