Lunático, el burro de Carlitos

Pedro Gatti. Foto: Archivo.

Mañana lunes, celebramos el "Día Nacional del Tango", porque el Zorzal Criollo nació el 11 de diciembre de 1890. Además de un inigualable cantor, Gardel era fanático del "Deporte de los Reyes". Fueron muchas las notas que se publicaron en este querido diario a través de tantos años sobre la vida del máximo e inigualable Carlos Gardel. Algunas fueron escritas por mí y otras tantas por el querido y recordado amigo Josecito Bolzán. Pero si no me falla la memoria, nunca lo hicimos con referencia a su pasión por el turf incluyendo, a su caballo "Lunático", que le dio tantas satisfacciones. Por eso, para conmemorar este día tan especial, quiero presentar la estadística de toda su campaña, la mayoría de ella desarrollada en el Hipódromo Argentino de Palermo. Fue el entrenador de purasangres Francisco Maschio quien, a partir de 1925, comienza a manejar a Lunático para Gardel. 26 de abril de 1925: Hipódromo Argentino de Palermo. Distancia de 1.200 metros. Lunático debuta sin ganar montado, por un gran amigo del cantor el jockey Irineo "El Pulpo" Leguisamo. En esta oportunidad Lunático es derrotado por "Le Coeur". 21 de Mayo: Lunático le da a Gardel la primera de las diez satisfacciones que significaron otras tantas victorias de su historial. Montado por Leguisamo triunfa sobre "Caracú" en la distancia de 1500 metros y abona $ 2,65 a ganador. 11 de Junio: Lunático no puede vencer en 1500 metros a "Tagore" y llega al disco en el segundo lugar. 14 de junio: Tres días después y en la misma distancia Tagore vuelve a vencer a. Es en 1926 que Lunático inicia el mejor año de su campaña. Sobre 1800 metros, montado por Leguisamo, vence a "Benavente" y paga 8,65 a ganador. Este triunfo es uno de los mejores de su carrera. Ojo que en cancha pesada Lunático marca el tiempo de 1,53" 3/5. 6 de junio: Montado por J. Batista Lunático vence a "Cals" en 1800 metros y paga 5,95 por boleto. 20 dejunio: 3 mil metros y esta vez montado por Leguisamo vuelve a vencer a "Cals", el dividendo ganador: $ 4.75. 18 de julio: Lunático da 11 km de ventaja y abona 4.85 pesos a ganador al vencer a "Pram" en 2800 metros. Jockey del ganador: el uruguayo Leguisamo. Es el 17 de octubre de 1926 cuando cierra su serie de triunfos de este año. Dirigido por Leguisamo, Lunático se impone en 2800 metros a "Buen Mozo" abona 3.65 a ganador. 20 de febrero 1927: Lunático continúa brindándole satisfacciones a Carlitos. Sobre 2800 metros vence a "Kit" y baja el sport más alto de su historial: ¡$31.70 a ganador y $ 10.65 a Place! En esta oportunidad también es montado por Leguisamo. 6 de abril: la chaquetilla oro viejo y gorra lila del Slud Yeruá se consagrá nuevamente victoriosa al vencer Lunático en la distancia de 2800 metros a "Arpegio". Lunático que paga a ganador $ 11.05 y a Place 5.80 montado por el famoso "Pulpo". 27 de noviembre: en el Hipódromo Argentino, siempre montado por Leguisamo, Lunático cruza victorioso el disco en una carrera de 2500 metros. Derrota a "Alba" y paga a ganador $9.15 y a Place $4.80 Es el 25 de diciembre de 1927, en Palermo, que Lunático logra el último triunfo de su trayectoria en las pistas. Abona 6.95 a ganador al vencer en 2800 metros a "Bille Doux". En esta victoria también es montado por Leguisamo. Fueron tres años de puras satisfacciones para Carlitos. "-Bueno, viejo Francisco, decíle al Pulpo que a Lunático lo voy a retirar a cuarteles de invierno. Ya se ha ganado sus garbancitos y la barra, completamente agradecida. Sentí la barra: -¡Muy bien! -¡Salute!" Pedrito Gatti - Director del Museo del Anticuario



Lunático, el burro de Carlitos

Por Pedrito Gatti

