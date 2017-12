La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/dic/2017 Transformar Hábitos. El enorme desafío para alimentarse mejor (Parte I)

La importancia de "cortar" con "lo peor" Vimos hace algunas semanas que para ir en busca de una buena alimentación lo más indicado es ir transformando hábitos, gradualmente. Es decir, sacándonos de encima "lo peor" para ir dando lugar a mejores prácticas. También destacamos que la mayoría de las personas opta por otros caminos, como las dietas, que son estrictos regímenes planificados con detalle milimétrico, absolutamente ineficaces tanto en lo que hace a su eficacia como a su eficiencia. Dicho en otras palabras: funcionan por un muy corto período para luego generar el efecto contrario del que pretendieron alcanzar. Y son caras. Lo que recomendamos desde nuestra perspectiva es sentar la alimentación sobre la base de un 80% de alimentos naturales (verduras y hortalizas, frutas, legumbres, carnes, pescados y mariscos, huevos y miel), y dejando lugar a un 20% de consumo de experiencias culturales (prescindible desde las necesidades estrictamente nutricionales, como las harinas, azúcar y lácteos). Y que estos cambios se integren a la vida de las personas a través de nuevos hábitos que sean a la vez saludables, placenteros, en sintonía con la genealogía alimentaria familiar y, además, económicamente factibles de alcanzar. Creación o modificación de hábitos Hay mucha literatura al respecto y no toda concuerda con la secuencia de actividades ni con los tiempos para alcanzar y consolidar un hábito, así que voy a presentar un método sencillo y práctico que permitirá ir adquiriendo progresivamente nuevos hábitos. En líneas generales, hay que tener presente que los primeros serán algo más complejos de alcanzar, pero progresivamente se irá comprendiendo mejor cómo es que funcionan y de este modo se irán adquiriendo de una forma más fácil y dinámica. Una consideración importante es que la "fuerza de voluntad" o la imposición de condiciones de motivación son contraproducentes para alcanzar el objetivo. Contrariamente a lo que suele suponerse, las acciones y actividades que formarán parte del proceso de construcción de hábitos deben estar libres de cualquier tipo de presión o invocación a la voluntad. Las formas de imposición que se realicen con la finalidad de alcanzar el objetivo solo lograrán generar obstáculos y mecanismos de boicot que tenderán al fracaso. Uno de los factores por el que las dietas convencionales no funcionan radica precisamente en su requerimiento de esfuerzo, sacrificio, voluntad y restricciones, pese a que sabemos a ciencia cierta que esto impacta negativamente en nuestra fisiología y psicología. 4 Momentos para la creación o modificación de hábitos 1) Hay que fijarse una meta final, que servirá de guía pero que no deberá condicionar ni formará parte de las acciones que se realizarán día a día, ya que es mucho más importante concentrarse en las "pequeñas" acciones que se definan en pos de alcanzar la meta, que la meta final en sí. La meta general puede ser grande, como por ejemplo: "alcanzar una vida saludable", "perder peso y no volver a recuperarlo, o sea no rebotar", "mejorar mi relación con las prácticas alimentarias en general", "aprender a comprar alimentos", "explorar nuevos estilos de cocina" o "mejorar mi calidad de vida a partir de la alimentación". 2) Delinear los "pequeños hitos" que serán parte de la construcción del hábito. Este momento debe "traducir" la meta fijada en la definición de acciones sencillas, que puedan ser cumplidas y que sean medibles. En la práctica, se trata de delinear un plan de "pequeños hábitos", que contemplen las definiciones de cada historia alimentaria, el lugar en que la persona vive y sus capacidades de exploración a través del desarrollo (o rehabilitación) de los cinco sentidos. 3) El tercero de los momentos en la construcción y/o modificación de hábitos es el de realizar los cambios en el ambiente que nos rodea, ya que se debe buscar activar el comportamiento a través de anclajes con actividades que ya estén incorporadas a cada rutina. Dicho de otro modo: hay que generar la asociación de la nueva actividad con otra ya existente. 4) El cuarto momento en el desarrollo de un hábito tiene que ver con la recompensa inmediata, de modo que quede reforzada positivamente la acción que se realizó. No se trata de premiarnos con el famoso "permitido" de la semana, sino de encontrar alguna manera que pueda ser puesta en práctica de forma inmediata. No deberías esperar que nadie te diga cuando podés hacer las cosas que te gustan. En las próximas entradas desarrollaremos con detalle cada uno de estos momentos. Dr. Fernando Valdivia / Email: fv@fernandovaldivia.com / Sitio Web: www.fernandovaldivia.com

