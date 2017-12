La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/dic/2017 La Voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Hoy es tiempo”

Por Mirta Dappiano









(2da Cor. 6:2) Dios dice: En el momento preciso, te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Quizás nunca creíste en Dios ni te interesó saber de Él, ni de La Biblia, quizás te has alejado de Dios, afanándote y tratando de resolver tus problemas por ti mismo; o quizás, aún creyendo en Él, has vivido sin profundizar una relación con Dios y lejos de su cobertura… ¡Hoy es tiempo de regresar a Dios! Hoy es el momento de poner tu confianza en él. Hoy es tiempo de levantarse y brillar. (Isaías 60:1) Hoy es tiempo de cantar, porque Dios esta con nosotros. (Santiago 5:13) Hoy es tiempo de liberación y alegría. (Salmo 126:1-3) Hoy es tiempo de perdonar a quienes nos han ofendido. (Mateo 6:12) Hoy es tiempo de humillarnos delante de Dios. (1ra Pedro 5:6) Hoy es tiempo de comenzar a creerle al Señor, sabiendo que ninguna de sus promesas caerá en tierra, ni dejará de cumplirse. Dios jamás faltará a su Palabra. (Hebreos 10:23) Si estás dispuesto, haz una oración a Dios en el nombre de Jesús, Él te escuchará: Dios tiene cuidado aún de las cosas pequeñas. Por ejemplo, en (Mateo 10.29) dice; ¿No se venden dos pajarillos por una moneda? Y, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo nuestro Padre. Si Dios tiene cuidado de un pajarito, ¿no tendrá cuidado de nosotros? Si Dios sabe que un pajarito necesita comer y le suple, ¡cuánto más a nosotros! Dios es el Dios de los imposibles, y él puede hacer todas las cosas, no se cuál es la situación que estás viviendo, pero la salvación viene de Dios y nosotros creemos que con Dios todo es más fácil y sin Dios de nuestro lado, todo es mas difícil. Dios todo lo sabe, no ignora nada, cada circunstancia y detalle en la vida, todo es conocido y controlado por Él. Un hijo de Dios ha de entender y conocer de la soberanía de Dios. Te invitamos a conocer más del Dios de La Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. (Rom. 8:28) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



