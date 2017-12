En esta entrega seguiremos profundizando las respuestas brindadas por el estigmatizado Bongiovanni al público, durante una conferencia realizada en Italia por los 100 años de la aparición de la Virgen en Fátima.

Parte de las preguntas y respuestas:

-Pregunta: Gracias ante todo muchas gracias por todo lo que ha dicho hoy y quería… me permito de hacerle esta pregunta porque he leído en su sitio recientemente, ha publicado un mensaje, tal vez no se si lo recuerdo bien de un amigo, es decir de un vidente, que declaraba que Jesús está presente sobre la Tierra, quería saber si puede profundizar esto… Presente también con su cuerpo resucitado.

-Giorgio: Yo le he visto, entonces lo debo contar, lo he visto tantas veces y todavía no es el momento que Él se haga ver, porque cuando se hará ver descenderá del cielo con las astronaves celestes. Están sobre la Tierra algunos de sus apóstoles, los mismos de hace 2 mil años. Esta es mi respuesta, si es verdad, yo lo he visto en privado, se hace ver en los sueños, en las visiones, pero también físicamente, de hecho yo lo he visto y también otras personas me han contado que han visto a Jesús y tenían miedo de ser tomados por locos. Yo los tuve que tranquilizar que era verdad. De la nada Él desciende del techo, sube al auto, entra a la casa, entra sin abrir la puerta, traspasa la pared. Como ha entrado en el cenáculo cuando resucitó sin abrir la puerta...

-Pregunta: Buenas tardes, la mía es una curiosidad de artista, como Julia, y siguiendo a tantos artistas obviamente famosos como Lady Gaga, Beyonce, la palabra que me viene en mente es la palabra "illuminati", quería saber si la palabra "illuminati" pertenece al mundo satánico tipo negativo o si puede ser illuminati en el sentido de lo que usted es tipo un iluminado, para portar un mensaje al pueblo de cambio….

-Giorgio: La definición de illuminati tiene un doble sentido, uno es más conocido de la famosa secta de los illuminati de los cuales forman parte los grandes banqueros Rothschild, Rockefeller, que crearon esta secta.... es verdad, si existe...para dominar al mundo con los bancos, el dinero con lo que hablábamos antes, ( N.D.R.: en una entrega anterior explicamos el dominio del sistema económico y el dinero sobre la población humana) pero la palabra illuminati es también positiva, porque tiene esta inspiración divina. Yo más que un iluminado soy un contactado, yo tengo contactos y entonces estos contactos es una iluminación porque lo que transmito es...de hecho todo lo que digo es fruto de los mensajes de estos contactos que yo tengo. Yo he perdido la condición, si me permite, de vida humana, yo convivo con estos seres. Yo estoy acá, manejo el auto, hago viajes, vengo aquí, duermo en una habitación... me alimento, continuamente convivo con aquella realidad. Soy llamado a cualquier hora, también de noche, yo estoy a disposición porque me han pedido que sea disponible. Estoy totalmente a disposición, tengo una pequeña privacidad diría insignificante, que es mi necesidad física pero no tengo una vida... una vida de experimentación, entonces yo estoy a disposición de estos seres, porque sé quiénes son, de donde vienen y que quieren para mi… entonces si soy digno, si estoy a la altura, voy a disfrutar este futuro, espero de dar mi contribución a esta nueva sociedad.

-Pregunta: Otra consulta es referida al dinero… por ejemplo yo toda mi vida siendo un artista trabajando también muchas veces gratis, porque trabajo con pasión por suerte, pero he tenido siempre este odio con el dinero digamos… Lo rechazo, pero también ganando el dinero se pueda también ayudar a otros...

-Giorgio: si, de hecho yo he dicho si un día me convierto en millonario, no es que lo voy a rechazar, lo uso, pero no me debe condicionar. Porque vea, yo tengo pruebas que el dinero no me condiciona, solo en dos casos cuando no hay y cuando hay mucho, entonces cuando no hay no te debe condicionar la vida, y cuando tienes mucho no te debes preocupar que se va a terminar y ponerte avaro, tú lo debes usar como se usa un instrumento y basta... en el caso de que haga muy mal, no los debes tratar bien, los debes tratar mal. Tu eres mi esclavo (el dinero), no yo el tuyo… Gracias.

Para más información ingresa a:

Facebook: LaVoz del Águila

Youtube: La Voz del Águila

Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar