Se viene el calor y siempre viene bien un postre fresquito. Se puede preparar con jugo de naranja, o una versión más potente...

Lo que hace que este postre sea llamativo son las diferentes capas, que deben quedar bien marcadas. Es por eso que los ingredientes que se utilicen deben tener cuerpo, o sea, que sean lo suficientemente espesos para que no se mezclen unos con otros. Justamente, para que esas capas puedan verse es que los trifle se arman en recipientes transparentes -cristal, vidrio, acrílico-. Eso sí, es un postre muy empalagoso porque todos los ingredientes son muy dulces, así que el recipiente que se elija para armarlo, si se va a servir de forma individual, no conviene que sea muy grande. Se puede usar cualquier bebida alcohólica: jerez, licor, marsala, oporto, whisky, vino dulce, etc. Esto es lo que tiene de bueno, todos los ingredientes son reemplazables, sólo hay que usar la imaginación. Por ejemplo, las vainillas pueden sustituirse por pedacitos de torta, budín, galletitas rellenas, pionono, cereales. En lugar de frutillas se puede usar cualquier fruta fresca, fruta de lata o frutas secas, mermelada de frutas y hasta gelatina. Las capas de crema inglesa o de crema chantilly se pueden cambiar por crema pastelera, yogurt firme, crema de limón, queso blanco endulzado con edulcorante para una versión menos calórica, queso crema, leche condensada, dulce de leche. Las variantes son muchísimas, sólo es cuestión de probar. Si se le agrega alguna bebida alcohólica, descontarla del jugo de naranja. Prepararlo con algunas horas de anticipación para que se integren los sabores. Se puede preparar en un recipiente grande, pero queda mejor presentado en forma individual.

TRIFLE DE FRUTILLAS

Ingredientes

- 1 taza de jugo de naranja

- 100 gramos de azúcar

- vainillas

- frutillas

- crema inglesa fácil

- crema chantilly

- merenguitos

- chocolate blanco

Preparación

- Mezclar las yemas con la leche condensada.

- Agregar la leche y la esencia.

- Llevar la mezcla a fuego lento, revolviendo constantemente, hasta que la crema tome cuerpo

- 1cdta de maicena

- Poner en una cacerolita el azúcar y el jugo de naranja. Cocinar hasta obtener un almíbar liviano. Dejar entibiar.

- Cortar las frutillas y ponerlas a macerar en el almíbar, por lo menos una hora.

- Preparar la crema inglesa

- Cortar las vainillas en cubos.

- Armar el trifle colocando una base de vainillas, una de frutas maceradas, una de crema inglesa, otra de frutas y una de crema chantilly.

- Decorar con merenguitos triturados y chocolate blanco rallado.

CREMA INGLESA FÁCIL

Ingredientes

- 1 lata de leche condensada

- 5 yemas

- 625 cc de leche

- ½ cdta. de esencia de vainilla

Berta Chudnobsky / www.abuelaberta.com / berta@tizaymouse.com