La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/dic/2017
Cinco mitos sobre las pastillas anticonceptivas y la verdad médica que los derriba







Pocos temas en medicina acarrea tantos mitos como la anticoncepción. Por definición, "un mito es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad". El acceso a métodos anticonceptivos seguros reduce los riesgos de embarazos no planificados y, en consecuencia, evita muertes maternas por abortos inseguros La doctora María Elisa Moltoni (MN 114737) es médica ginecóloga del Departamento de Planificación Reproductiva de Halitus Instituto Médico y repasó los cinco mitos más escuchados sobre el tema. 1- La pastilla "del día después" es abortiva. "No es abortiva, intenta frenar la ovulación de la mujer y transforma el moco de la entrada del útero en un moco impenetrable para los espermatozoides -explicó la especialista-. Por eso es mejor no esperar al día después para tomarla, si no lo antes posible". 2- Sólo se puede tomar una pastilla "del día después" por año. "La pastilla de emergencia intenta evitar embarazos no planificados. No contiene estrógenos, y es una sola dosis de levonorgestrel. Es un mito que hay un máximo de veces para tomarla", aseguró Moltoni, y agregó: "Si bien la pastilla frena la ovulación, el óvulo ´que no salió´ puede hacerlo más tarde ese mes. Por lo tanto, si la mujer tiene otra relación sin protección, aunque sea al día siguiente, tiene que volver a tomarla. Desde ya, habrá que aconsejarle a esa mujer buscar otro método de anticoncepción más efectivo, así como usar correctamente el preservativo siempre, para evitar enfermedades de transmisión sexual". 3- Los anticonceptivos hormonales causan cáncer. "Los anticonceptivos hormonales demostraron disminuir el riesgo de cáncer de ovario y de endometrio, con un efecto beneficioso que dura varios años post suspensión del anticonceptivo. También, disminuyen los tumores malignos de colon y recto", destacó Moltoni. 4- Los anticonceptivos orales engordan. "En la mayoría de los estudios no se observa aumento de peso significativo de las usuarias de anticonceptivos hormonales combinados -aseguró Moltoni-. 5- Los anticonceptivos generan trombosis. Las pastillas, en especial las que contienen estrógenos, modifican algunas proteínas que intervienen en la coagulación de la sangre. Por eso el riesgo de problemas relacionados a trombosis y ACV aumenta. "Este aumento de riesgo depende, a su vez, de otros factores de la usuaria, el mayor riesgo está asociado a mujeres que fuman, a obesas, a si tiene trombofilias y con la mayor edad", detalló la especialista.

Cinco mitos sobre las pastillas anticonceptivas y la verdad médica que los derriba

