Disponen de un Equipo Móvil de Contención ante casos de violencia

Se trata del equipo móvil de "Abordaje integral de las violencias" de la cartera sanitaria bonaerense que tiene competencia en todas las formas de violencias, y no sólo en las de género. El equipo móvil de "Abordaje integral de las violencias" de la cartera sanitaria tiene competencia en todas las formas de violencias, y no sólo en las de género. Intervienen en cuestiones que hacen a violencia externa en los casos de hospitales para acompañar a los agentes de salud, en las situaciones de violencia laboral, violencia obstétrica, casos de trata, abuso y abuso sexual infantil. Está conformado por la trabajadora social, Silvina Gianatti, la psicóloga Florencia Alberti y la abogada Nancy Gómez Padilla. Desde mayo de este año, el equipo intervino en la contención de cerca de 100 personas, entre los que también se encuentran trabajadores de salud. "Durante este año, y en capacitaciones vinculadas a violencia de género, maltrato y abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, y también en violencia obstétrica, se capacitaron 2.828 personas pertenecientes al ministerio de Salud de la provincia", agregó Storani. En los casos de violencia de género y abuso, el equipo acompaña tanto a los profesionales hospitalarios intervinientes como a la víctima. Se actúa a requerimiento del hospital dónde se atiende a la víctima, ya sea porque se sienten desbordados por una situación, o porque no tienen un abogado especializado en esta problemática. El objetivo es asesorarlos y trabajar en forma conjunta. Puede ser que el equipo móvil no tenga contacto directo con el paciente, porque a veces implicaría una sobre intervención que, en las cuestiones de género, está contraindicada. El trabajo integral se hace con los profesionales evitando revictimizar al paciente que consulta, que puede ser o no la víctima, ya que a veces puede pedir ayuda para un familiar. Por ejemplo, en muy pocos meses el hospital "San Martín" de La Plata ha contribuido al acceso a la justicia de varias víctimas. Y esto es posible porque "los agentes de salud, han sido sensibilizados y están empezando a reconocer a las sobrevivientes de la violencia de género. Hay un compromiso a nivel institucional hospitalario y el personal está atento en la detección de la problemática", explicó la abogada Nancy Gómez Padilla. Para estos casos, el objetivo del Programa de la dirección provincial a cargo de Carmen Storani, y de la dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar y de Género, a cargo de la Licenciada Verónica Spinelli, es hacer cambios procedimentales que tiendan a revisar las estructuras para erradicar, desde la base, los elementos estructurales que hacen que se mantengan las desigualdades. Al respecto, Gómez Padilla recordó que "la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres dispone que los agentes de salud, educación, y demás funcionarios, están obligados a abordar la problemática". ABORDAJE DE LOS CASOS En términos generales, si la víctima de violencia es menor de edad el hospital debe realizar la denuncia, pero si es mayor lo puede hacer sólo si la víctima lo autoriza. Previo a eso, debe hacerse un análisis de las redes de contención con la que cuenta esa mujer. Por caso, si tiene otro lugar donde irse a vivir y la familia con la que cuenta, como para no exponerla a mayores riesgos. En definitiva, ante estas situaciones, el ministerio de Salud bonaerense puede colaborar para que las víctimas de violencia obtengan medidas cautelares de protección; se articulen los recursos para que se puedan proteger en un hogar; se generen restricciones de acercamiento y/o exclusiones de hogar. Además, claro está, de la atención física y psicológica que reciben en el establecimiento sanitario. Pasado el primer abordaje del caso, el equipo realiza además la contención psicosocial y jurídica a los profesionales hospitalarios que intervinieron y, también, hacen el seguimiento de la víctima, para ver cómo continúa, haya realizado o no la denuncia judicial.



Disponen de un Equipo Móvil de Contención ante casos de violencia

