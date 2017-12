P U B L I C



UNA FECHA LARGA La 15ª fecha de la Primera D comenzó el viernes y recién terminará el domingo 17 de diciembre. Hasta el momento se jugaron cuatro encuentros: Centro Español 1-1 Argentino de Merlo; Real Pilar 0-1 Atlético Lugano; Central Ballester 2-0 Deportivo Paraguayo; Argentino de Rosario 1-0 Victoriano Arenas (que a pesar de la derrota terminó la primera rueda como líder). En tanto, hoy juegan Liniers vs Juventud Unida; mañana se enfrentan Claypole vs Puerto Nuevo; y el martes lo harán Atlas vs Muñiz. Finalmente, la fecha se cerrará el próximo domingo con el choque entre Lamadrid y Yupanqui.

Mañana lunes visita a Claypole desde las 17 horas en su último partido del año. Hernández realizaría tres cambios. Por la 15ª fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo enfrentará mañana lunes como visitante a Claypole, en un partido que comenzará a las 17 horas y que será arbitrado por Gonzalo Pereira. Será la última presentación del Auriazul en esta primera rueda y, también, su última presentación de un año que se le ha complicado mucho en esta parte final, tanto por las lesiones como por las suspensiones. De hecho, para visitar a Claypole, el entrenador Carlos Hernández sumó una nueva baja por la expulsión de Kevin Redondo frente a Atlas en la derrota que sufrió el Portuario el pasado martes en cancha de Villa Dálmine. Por ello, el DT mantenía ayer todavía varias dudas en la formación titular, dado que tampoco contará con Tadeo MacIntyre (cumplirá mañana con su sanción de tres fechas). En el lateral derecho podría continuar Brian Carlini o ingresar Alejandro González, mientras que en la mitad de la cancha, el entrenador evalúa hacer debutar a Leonardo Ramos y también el regreso de Gustavo Roldán para suplantar al expulsado Redondo. Entonces, la probable formación de Puerto Nuevo mañana sería con Rodrigo Ponce De León; Carlini o González, Antoni Rodríguez, Joaquín Montiel, Marcelo Dorregaray; Ramos o Nicolás Rodríguez, Maximiliano Díaz, Pablo Sosa, Gustavo Roldán; Michel Bustamante y Germán Águila. Con estos nombres, el Auriazul buscará cerrar el año con una sonrisa, luego de un arranque de campeonato positivo (dos victorias y tres empates en las primeras cinco fechas) y después de nueve fechas en las que sólo ganó un partido (frente a Real Pilar), el cual estaría bajo la lupa del Tribunal de Disciplina por la mala confección de la planilla portuaria.

A CLAYPOLE POR TRES PUNTOS IMPORTANTES. EL AURIAZUL ENFRENTARÁ A UN EQUIPO QUE ESTÁ UN PUNTO POR DEBAJO SUYO EN LA TABLA DE POSICIÓNES. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 32: En 31 partidos, Puerto Nuevo logró 8 victorias, Claypole venció en 11 ocasiones y se produjeron 12 empates. Puerto convirtió 34 goles mientras que Claypole marcaron la misma cantidad de goles: 39. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 15 partidos, Puerto venció 5 veces (15 goles); Claypole ganó 2 partidos (8 goles); y empataron 8 veces. COMO LOCAL CLAYPOLE. En 16 enfrentamientos, Puerto ganó en 3 ocasiones (19 goles); Claypole se impuso en 9 oportunidades (31 goles). Igualaron en 4 oportunidades EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. Fue el miércoles 22 de marzo de 2017 por la 18ª fecha de la Primera D 2016/17: CLAYPOLE 5 - PUERTO NUEVO 0. Goles de Matías Cejas, Leandro Bonet de penal, Fabián Maidana de penal, Lucas Bartet y Ramón Coronel. Arbitraje de Sebastián Zunino quién expulsó a Paulo Boumerá a los 23 del primer tiempo. APOSTILLAS. Como visitante, Puerto Nuevo acumula tres encuentros sin triunfos, con un empate y 2 derrotas consecutivas. La última victoria en carácter de visitante se produjo el Miércoles 8 de Octubre de 2014, por la 12ª fecha del Torneo de Transicion de la Primera D: 3 a 2 con tres goles de Matías Grecco para el cuadro Auriazul y de dos goles de Gastón Aranda para Claypole. Como local, 3 juegos sin caídas, con dos triunfos y una igualdad. MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Mauro Fernández (3), Orlando Sosa (3), Matías Greco (3), Guillermo Pérez (2), Juan Pablo Martínez (2), Diego Herrero (2) y Diego Romero (2). MÁXIMOS GOLEADORES CLAYPOLE: Gastón Aranda (3), Emanuel López (2), Alejandro Ayala (2), Santiago Szerdi (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE DE 2015 Fue el martes 14 de Septiembre por la 18ª fecha de la Primera D: CLAYPOLE 1 - PUERTO NUEVO 1 CLAYPOLE (1): Martín Cabrera; Daniel Ruiz, Hernán Verón, Marcos Gallego, Marcos García; Pablo Burgos, Gonzalo Tevez (Andrés Celada), Nicolás Frascone (Víctor Ferreyra), Matías Rial; Sebastián Milano y Federico Ocampo (Lautaro Tula). DT: Juan Zicarelli - Javier Silva. SUPLENTES: Brian Moyano, Juan Ferreyra, Franco Córdoba y Héctor Paredes. PUERTO NUEVO (1): Luciano Berro; Antoni Rodríguez, Diego Santoro, Raúl Colombo, Federico Matteri (Mauro Danevicth); Gustavo Roldán (Sergio Robles), Tulio Barrios, Franco Buscaglia, Ramiro Fernández (Michel Bustamante); Sebastián Ferarrio y Nicolás Parodi. DT: Omar Pepe. SUPLENTES: Javier Iglesias, Matías Bustamante, Franco Colliard y Francisco Bravo Ocampo. GOLES: PT 25m M. Rial (C). ST 37m Diego Santoro (PN). EXPULSADOS: PT 35m Nicolás Parodi (PN). ST 41m Raúl Colombo (PN). CANCHA: El Porvenir (local Claypole). ÁRBITRO: Ariel Roldán.

Primera D:

Puerto Nuevo tratará de cerrar el año con una alegría

