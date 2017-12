Rincón Tuerca

TURISMO CARRETERA: La categoría está desarrollando la última fecha de su campeonato durante este fin de semana en el autódromo de La Plata. Desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas" televisiva dicha competencia. HOMENAJE: Los dirigentes del Zárate Auto Moto Club suspendieron la cena homenaje al ex piloto Juan Bernachea y la misma se postergó sin aún tener la fecha definida que en su momento los dirigentes mencionados darán a conocer. CAER: Todo venía bien por la ruta 8 en ese regreso en moto desde San Antonio de Areco pero algo falló antes de llegar al Peaje y Josecito se cayó con su señora de la moto para ser luego embestido por sus compañeros de aventura donde los ocupantes de las dos motos que venían terminaran chocando entre ellos. Don Iglesias ya está bien. PIERNA: Esto hizo que Fabio Florentin llevará la peor parte ante la quebradura de su pierna y que ahora está en plena recuperación donde el tercero en discordia Rodriguez sufrió un golpe y su señora también fue asistida pero tan solo tuvo algunos golpes. TC 2000: La categoría visita el autódromo Oscar y Juan Gálvez para encarar otra competencia del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". PROBLEMA: En el festival realizado en San Antonio de Areco donde desfilaron los gauchos a Caballo se lo pudo ver al ex piloto Marcelo Almirón hacer su paso triunfal con su caballo lo que dejó en claro que su problema para conducir vehículos en la alta competencia tienen mas de un caballo y no lo podía manejar de ahí se desprende que abandonó las carreras. CONTENTO: Así se muestran los dirigentes del club del Primer Automóvil Argentino tres la última Fiesta del Automóvil tras recibir muchos halagos, felicitaciones y agradecimientos de los clubes que se llegaron al encuentro mencionado. PERIODISTA: También la fiesta dejó la llegada de un nuevo periodista al evento que con cámara en manos hizo notas donde Oscar Roca se lució con el video que ya está en las redes. Menos mal que no vino el polaco Herceg sino le pregunta por su señora. Lo concreto es que el canoso dirigente pudo concretar otro de sus sueños. COPA BORA: En el autódromo de La Plata la monomarca llega este fin de semana para realizar la última del año con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". ENTENDER: Nadie logró entender que pasó en el programa aquella tarde por FM Santa María en el envío de "Juego Limpio" cuando su conductor ofuscado, fuera de sí, tuvo palabras desacertadas y a los gritos maltrato a sus compañeros de trabajo que dejó a todos muy preocupados por tal situación donde lo ven a Alejandro Gabriel Fiore muy nervioso y con un grado de estres que tendrá que resolver pronto. Que bochorno!! INCORPORACION: Se viene el próximo Dakar donde Carlos Devesa ya tiene todo listo para partir el próximo 29 de este mes para Perú y a la novedad que presenta el equipo es la incorporación de Javier Murillo para hacer la vuelta entera donde fue muy bien recibido por todos. Además de conducir una de las camionetas Don Sergio pondrá su forma tan particular de motivar a todo el grupo. TURISMO PISTA: La categoría llega al autódromo capitalino con sus tres clases y otro parque interesante de autos donde deben definirse los tres campeonatos. Desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". BAJARSE: Finalmente tras varios intentos a lo largo del año con cambios de categorías de karting en el medio nunca se pudo concretar la idea que Gastón Iglesias continúe en la alta competencia y se bajó en forma definitiva porque hoy por hoy está muy evocado a la computación. MODELOS: Como todos los meses y de cara a las próximas fiestas acaban de ingresar los nuevos modelos de las motos eléctricas al mercado local donde se pueden apreciar en la boutique de las motos en la esquina de Rawson y Alberdi. CONTINUAR: Con la llegada del cierre del calendario el motorista de Lima Daniel Berra dejó entrever que el año próximo continúa con sus actuales clientes donde además días atrás Guillermo Ortelli estuvo ya probando los motores del Ñoño que dejó conforme a los dos sin pasar más allá de una prueba. TRABAJAR: En el equipo junto con su hermano Sebastián están trabajando en la moto con la cual estarán en la carrera de la costa en este verano donde German Henze se tiene mucha fe para lograr una buena performance con el asesoramiento de Debesa. POSTERGAR: Ante la falta de tiempo y de presupuesto todo se postergó ya para el año próximo donde Juan Pablo Galliano utilizará el receso para tener la Cupecita para la Clase "A" del TC Bonaerense de la manera que todo el equipo pretende. HERMANO: Continuando con la dinastía Galliano siempre está latente el debut de Juan hermano de Juampi que todos esperan que en el 2018 comienza a correr como ya se lo ganó acompañando al equipo en todas las carreras. CHARLA: Aún no hubo una charla entre la terminal y Matías Milla para que siga el año próximo en el Super TC 2000 con Toyota. En el mientras tanto hubo una conversación con el equipo Renault donde puede estar su futuro dentro de la categoría. HERMANITOS: Vienen de correr en el kartódromo argentino dentro de los contenidos de la categoría Regional donde los hermanitos siguen haciendo sus primeras armas en el automovilismo y Bautista en la clase Mini quedó quinto y Santino llegó décimo primero en la clase promocional lo que marca que los jovenes Panetta siguen los pasos de su padre y de su tío. GUITARRA: Parece ser que Gabriel Toledo encontró una nueva manera de matar sus tiempos de ocio y se lo pude ver tocando la guitarra en la entrada de un circo donde además se atreve hasta cantar. Sin duda que el viaje a la N.A.S.A. no lo dejó muy bien y hoy está pagando aquellas ranadas. CAIDA: Algunos equivocadamente pensaron que el ex piloto de Alma Mariano Giozzi iba a desfilar con su caballo en San Antonio de Areco pero parece que la caída sufrida en su momento de su animal que dejó secuelas imposibilitaron verlo en acción desde un lugar diferente. VOLVER: Dicen que la señorita vuelve a correr en karting el año próximo así que la estarán esperando en la categoría. Servirá el receso para ponerse a tono con su vehículo. TC PISTA: La categoría cierra su temporada este fin de semana en el autódromo de La Plata buscando su campeón. Desde las 11 hs la TV Pública televisa esta final a través del programa "Carreras Argentinas". ADEUDAN: Pablo Copetti es el piloto del cuatriciclo que arma Carlos Debesa con Berta en su taller y de paso por Campana el piloto en cuestión está muy agradecido por toda la atención que recibe y el cariño que le brindan aunque no se olvidó el asado prometido por los dirigentes del club del Primer Automóvil Argentino que aún le adeudan y nadie se hace cargo. Que verguenza!! PROMETER: Por su parte parece que Carlos Debesa también prometió un asado para con Don Copetti que tampoco aún pagó y eso le hizo dudar al piloto sureño si esta modalidad se utiliza por estos pagos a lo cual ya le hicieron saber que no dio con los mas indicados para estos emprendimientos gastronómicos pero van a intentar resolver el pequeño inconveniente. PROYECTO: Como adelantamos en esta sección en su momento sigue en marcha el proyecto para el retorno a la alta competencia por parte de Juan Carlos Bava que a bordo de un Ford del equipo de Caggiano se sumara al Turismo 4000 Argentino. DEFINIR: Con el campeonato ya ganado Marcelo Ferrand ahora está definiendo que hará en el futuro en el mundo de la alta competencia el flamante campeón de karting por el momento disfruta semejante galardón. BAUTIZAR: En el seno de la Comisión Directiva aseguran que este componente de la misma tiene una manera de ver las cosas siempre cargadas de una dosis bajoneadoras y con problemas por esto los muchachos de los fierros y tuercas lo bautizaron TN Deportivo porque siempre es Todo Negativo. La gente que es mala y comenta. FIESTA: El viernes pasado en Luján los componentes de la categoría Pako llevaron adelante su fiesta de los campeones donde fueron premiados y agasajados en una reunión familiar y de amigos que acompañaron a los pilotos galardonados. Se anunció que en marzo arranca el Campeonato 2018. CAMBIO: Los organizadores de las picadas en la vecina ciudad de San Pedro ya anunciaron que se viene el cambio de horario donde se dejara de competir en horas de día para retomar las picadas por la noche por las cuestiones de la temporada veraniega. POTENCIAR: La llegada de Leandro Cracco a la clase dos de Alma para arrancar en la próxima temporada potenció que Maximiliano Civitarese continúe corriendo en la categoría mencionada porque daba la sensación de no estar convencido de seguir. Ahora en el verano se definirá todo pensando en hacerlo en forma conjunta. SUMARSE: Quien también se estaría sumando a la Clase Dos de Alma es Sergio Giordano que ya tiene todo encaminado para terminar el Fiat Uno y volver a la categoría que siempre le permitió correr en la alta competencia. ALMUERZO: En la sede de la categoría Alma se está desarrollando en horas del mediodía el almuerzo para los campeones de la presente temporada donde de esta manera se está cerrando un nuevo año de competencias. FECHA: Los dirigentes del Tope R.A.C.E. confirmaron que la primera fecha del año próximo será el 25 de febrero en el autódromo de Paraná en la provincia de Entre Rios. Esto se lo hizo saber a todos los equipos el último domingo en la carrera que cerró la temporada. RECONSTRUIR: Luego de mucho tiempo trabajando en el auto Juan Carlos Rizzo reconstruyó un "Unic George Richard" y lo presentó días atrás en su taller junto a sus amigos con un almuerzo de por medio donde aseguró que todo empezó por casualidad cuando Iglesias hijo de Don Manuel Iglesias le regaló unas tapas de cilindros inglesas de motor V8 y se decidió a ponerse a trabajar. ARMADO: Todo ya está casi armado para el año próximo en la estructura del zarateño Luis Belloso con su equipo en el Turismo Nacional y sus trabajos en otras categorías de nivel nacional. El "Pejerrey" se mostró conforme con el futuro que lo espera. GALARDON: Cerrando un buen año deportivo Julián Garrido alcanzó el sub campeonato provincial de motocross el pasado domingo donde el pibe sumó otro galardón para su carrera deportiva y poniendo de manifiesto un futuro tremendo.

