La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/dic/2017 Convocan a una marcha por el caso ”Pino” Suardini







Será el jueves 21. Suardini fue asesinado hace un año en su casa y hay un sospechoso. La Jueza Graciela Cione tiene que decidir si da a lugar a la elevación a juicio del caso. "A un año del homicidio no esclarecido de José "Pino" Suardini convocamos a la "Marcha por la verdad", contra el olvido y la impunidad. Necesitamos tener respuestas y que haya justicia por lo ocurrido. Acompañá a Andrés (tu amigo, tu profesor, tu compañero, tu vecino) Suardini el jueves 21/12/17 a las 18. Nos concentramos en la plazoleta frente a la Estación para marchar hasta la plaza Eduardo Costa", dice el evento creado en Facebook. El próximo 24 se cumple un año del asesinato de José "Pino" Suardini, quien fue encontrado sin vida en la cocina de su casa. Viudo, José "Pino" Suardini hacía dos meses que vivía solo en su casa de siempre, sobre San Martín al 900. Las pericias indicaron que habría fallecido en horas del mediodía, fruto de heridas en el rostro y el cuello provocadas con arma blanca. Para Andrés Suardini, hijo del asesinado, el móvil fue una discusión con un conocido. "Estaba toda la casa revuelta, pero no se llevaron nada. Para mí que el que se mandó la macana, quiso simular un robo", dijo a La Auténtica Defensa en diciembre pasado y agregó: "No sólo no falta nada en la casa, sino que hasta quedaron $200 en efectivo sobre la mesa de la cocina; una pistola para defensa personal que "Pino" tenía sobre la mesa de luz; y una escopeta". Fiscal Juan José Montani pidió la elevación a juicio de la causa hace unos 20 días, dado que tendría suficientes elementos contra el principal sospechoso del asesinato, incluyendo al menos una huella dactilar "fresca" que habría sido levantada y correctamente documentada por Policía Científica. El expediente ahora está en manos de la Dra. Graciela Cione, quien se desempeña como Jueza de Garantías y tiene que dar lugar o no al pedido de Montani.

Hijo único, Andrés Suardini perdió a su madre en octubre del año pasado. Y poco antes de la nochebuena de 2016 asesinaron a su padre.



