RESULTADOS FECHA 15: Centro Español 1-1 Argentino de Merlo; Real Pilar 0-1 Atlético Lugano; Central Ballester 2-0 Deportivo Paraguayo; Argentino de Rosario 1-0 Victoriano Arenas; Liniers 0-0 Juventud Unida; Claypole 3-0 Puerto Nuevo. Restan todavía disputarse dos partidos: Atlas vs Muñiz (hoy 17 horas); y Lamadrid vs Yupanqui (domingo 17 de diciembre).

Como visitante perdió 3-0 en su último partido del año. Terminó 13º la primera rueda, con apenas una victoria en los últimos diez juegos. A los tumbos. Así finalizó Puerto Nuevo la primera rueda del campeonato de la Primera D. Con muchas complicaciones producto de suspensiones y lesiones y con consecuencias lógicas de esos problemas, apenas consiguió un triunfo en sus últimas diez presentaciones. Y encima, se trata de una victoria cuestionada en la faz reglamentaria, dado que en ese encuentro (ante Real Pilar), el Auriazul inscribió siete mayores de 23 años en la planilla (el máximo es de seis). Ayer, en su último partido de este año, cayó 3-0 como visitante ante Claypole en un encuentro que ya perdía 2-0 antes de los 20 minutos de juego. De hecho, el Tambero (uno de los equipos más flojos del torneo, aunque en levantada) lo golpeó en la primera llegada que tuvo a su favor, con un cabezazo de Agustín Carrera a los 9 minutos. Y después, a los 17, Kevin Juan aprovechó un rebote que dio Rodrigo Ponce De León para establecer el 2-0. La mejor oportunidad de Puerto Nuevo llegó a los 35 minutos, pero entre el arquero Romero y el central Cristian Ordoñez salvaron la valla local. Sí: tampoco tuvo efectividad el Portuario, que a diferencia de su rival no convirtió cuando llegó y contó con chances. En el arranque del segundo tiempo, el entrenador Carlos Hernández buscó variantes y mandó a la cancha a Lucas Flores y Alex Curto en reemplazo de los volantes externos (Ramos y Roldán), pero el Auriazul no logró llegar al descuento ni generar oportunidades claras de gol. Incluso, a los 15 del complemento el partido se le hizo todavía más cuesta arriba después que el "Melli" Alejandro González vio la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado. Para la parte final del cotejo, Hernández también mandó al "Pampa" Sosa a la cancha, pero el equipo ya estaba expuesto y tres minutos después apareció el goleador Tambero, Gastón Aranda, para liquidar el pleito con un remate de media vuelta que se metió junto al palo derecha de Ponce De León. De esta manera, Puerto Nuevo volvió a sufrir tres goles en contra como ante Atlas y cosechó su segunda derrota en fila, quedando ahora en la 13ª posición del campeonato con 16 unidades. El descanso largo que se le viene es la mejor noticia de estos días para el Portuario. Recuperar jugadores y encontrar refuerzos importantes será fundamental para contar con una base sólida que le permita volver a ser aquel equipo que en las primeras cinco fechas de la temporada (dos victorias y tres empates) asomaba para ser protagonista de la divisional. SÍNTESIS DEL PARTIDO CLAYPOLE (3): Walter Romero Quiróz; Matías González, Cristian Ordoñez, Héctor Boleggi, Joan Guerra; Agustín Carrera, Gastón Celada, Nerio Villarreal; Juan Cruz Rivero, Gastón Aranda y Kevin Juan. DT: Sergio Micieli. SUPLENTES: Ignacio Cravero, Daniel Galván, Axel López, Walter Pabesi, Elvio Sosnowski, Franco Jara y Marcos Giles. PUERTO NUEVO (0): Rodrigo Ponce De León; Alejandro González, Antoni Rodríguez, Joaquín Montiel, Marcelo Dorregaray; Leonardo Ramos, Maximiliano Díaz, Pablo Sosa, Gustavo Roldán; Michel Bustamante y Germán Águila. DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Esteban Montesano, Brian Aguirre, Eliseo Aguirre, Lucas Flores, Brian Carlini, Alex Curto y Orlando Sosa. GOLES: PT 9m Agustín Carrera (C) y 17m Kevin Juan (C). ST 33m Gastón Aranda (C). CAMBIOS: ST Flores x Ramos (PN) y Curto x Roldán (PN); 21m Pabesi x Villarreal (C); 30m O. Sosa x P. Sosa (PN); 40m López x Carrera (C); y 43m Jara x Aranda (C). AMONESTADOS: Rivero (C); P. Sosa y Díaz (PN). EXPULSADO: ST 15m Alejandro González (PN). CANCHA: Claypole. ARBITRAJE: Gonzalo Pereira.

SIN GOLES. PUERTO TUVO SUS DOS MEJORES OPORTUNIDADES EN EL PRIMER TIEMPO, PERO NO LAS CONCRETÓ.



Primera D:

Puerto Nuevo sufrió otro golpe en Claypole

