Por Fabiana Daversa







Isabel Coca Sarli y Armando Bo fueron la pareja más controvertida del ámbito artístico local durante tres décadas . Miss Argentina 1955, nacida en Concordia el 9 de julio veinte años antes, la morocha argentina que creó el erotismo kitch e hizo famosas a las mujeres de la cuenca del Plata por su belleza, flechó con los dardos de Cupido en el 1956 a quién fue el director de sus 28 películas, su consejero, socio y amante. Esposo de Teresa, a quién nunca abandonó y sostenedor de un concepto de cine popular que hizo furor en en Sudamérica , Armando fue para la Coca lo que Carlo Ponti fue para Sofía Loren. Con la diferencia que la pareja italiana legitimó su relación años después ante el deseo de paternidad, asunto en el que Isabel y Armando parecieron no estar nunca de acuerdo. Lo cierto es que fueron ricos, felices y muy famosos hasta la muerte de Armando a sus 67 años, en dónde la Coca se dio cuenta todo lo que había perdido a nivel económico por no haber blanqueado ante la Justicia su relación. Cuenta que llegó a dormir en el piso del sanatorio cuando él estaba internado porque le tenían prohibida la cama complementaria. Carne, El trueno entre las hojas y La tentación desnuda fueron algunos de sus exitazos. En una cena en su casa de Martínez, hace años, la Coca me confesó que cuando fueron a filmar a África, Armando le hizo firmar un documento que no se responsabilizaba si algún animal salvaje la atacara. Por fortuna , no le pasó nada. Su pasión por los animales le sirvió de halo protector y la convirtió en nuestra Brigitte Bardot de las Pampas. Y pensándolo bien: habiendo sido abandonada a los seis años por su padre y ninguneada por quién tanto amó durante décadas, qué león podría asustar a nuestra querida Coca?.

