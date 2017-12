Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del martes, 12/dic/2017. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del martes, 12/dic/2017. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Cerveza y Rock & Roll

Hernán Monge relata su experiencia como ganador del concurso musical organizado por cervecerías Antares que lo llevó hasta Londres para ver a los Fabulosos Cadillacs en vivo. El 28 se presenta en "La Estación" con temas propios. La sangre tira. Influenciado por una familia llena de músicos, Hernán Monge agarró por primera vez una guitarra recién a los 15. Aunque muchas veces trató de sentarse a estudiar con un profesor, nunca duró más de un par de meses. Prefería hacerse a los tumbos, aprendiendo de lo que escuchaba y sacando las cosas de oído. Así pasaron los años y fue sumando experiencia. Pero no siempre su prioridad fue la música. Sin embargo, no está de acuerdo con el concepto de perder el tiempo. "Todo suma, todo sirve", dice. Hoy Hernán tiene 28 años, pero es esa búsqueda personal la que hizo que comenzara a plantearse tener un proyecto como solista donde pudiera mostrar sus canciones. No es extraño el formato elegido, la intimidad de su voz con la compañía de su guitarra, el cual junto con la temática de sus letras tienen de marco siempre un objetivo: "Para mí –dice- la música se trata de generar algo en el otro, transmitir y poder llegar". La sencillez y la simpleza se vuelven claves para lograrlo. Confiesa que el empujón final para animarse a subir a un escenario se lo dio Ratola, (Cristián Gigena, integrante de Noche de Solistas y Patadas Voladoras) quien una noche lo convocó al escenario: "Ratola es una de las personas que más actividad cultural genera en Campana. Muchos músicos pudieron dar sus primeros pasos gracias a las movidas que el genera, siempre te aconseja. Es una muy buena influencia para el ambiente", asegura Hernán, refiriéndose a ciclos como "Deja Vú", que todos los miércoles en Bisellia invita al que se anime a tocar temas propios o ajenos. Al principio comenzó a tomar confianza haciendo covers y la gente empezó a reconocerlo por la versión que hacía del tema "La flaca", de Jarabe de Palo, el cual siempre le pedían (una grabación de este puede escucharse en su canal de YouTube). "Es difícil arrancar tocando tus propios temas. A la gente le cuesta escuchar lo que uno hace, prefiere lo que ya conoce", sentencia. SONAR EN EL SONY En abril, una amiga que trabajaba en Antares Campana le avisó del concurso que la cadena estaba promocionando en todas sus sucursales. Enemigo de las competencias musicales, al principio fue reticente a presentarse. Pero la insistencia de su amiga y las ganas de mostrar sus temas hicieron que se anotara. Con esa intención en mente, Hernán apareció esa noche con la sola compañía de sus padres. "Pensé que perdía –dice- porque la chica con la que competía había llevado una mesa de 25 personas". La gente que estaba en el bar debía votar a qué intérprete prefería y Hernán corría en seria desventaja. Pero su interpretación revirtió la cancha inclinada y, de repente, estaba entre un puñado de músicos en carrera por el premio mayor: viajar a Londres y ver a los Fabulosos en vivo. En la siguiente instancia tuvo que mandar un video mostrando su música. El jurado lo seleccionó y lo llevó a la final. En ese momento Hernán se dio cuenta que ya no se trataba sólo de suerte y en las dos semanas previas practicó todos los días las dos canciones que iba a interpretar. La consigna era hacer versiones de canciones de los Fabulosos Cadillacs. Eligió "El Aguijón" y "Satánico Doctor Cadillac", dos temas que no son de los más conocidos del repertorio de la banda con la intención de no pisarse con otros concursantes y poder darle su impronta. "Escucharlos y rehacerlos tantas veces me hizo redescubrirlos, verle cosas que antes no veía", cuenta. Llegó junio. La noche de la final fue en el teatro Sony. Ubicado en pleno centro de Palermo, algunos opinan que cuenta con el mejor sonido e iluminación del país. El recinto estaba lleno con invitados, productores y reconocidos músicos del ambiente. Hernán fue con su guitarra, y ya en el teatro, haciendo la última pasada, se dio cuenta que tenía una cuerda a punto de deshilacharse. Pero ya estaba jugado. Subió solo. Su voz y la intimidad que logra transmitir a sus interpretaciones no tardó en recibir respuesta desde la platea. Los aplausos y un pifie, hicieron que terminara de soltarse y no se guardara nada. Cuando bajó del escenario lo esperaban con cervezas (Antares, obvio) y palabras de admiración, lo que le hizo sentir que, sin importar el veredicto,ya había ganado. Sin embargo, la confirmación del jurado coronó la noche: se iba al mes siguiente a Londres a ver a los Fabulosos merced al pulgar para arriba de Fabián Bottini (Tour Manager de los Cadillacs), Juanchi Moles (Presidente de Pop Art Music), Mariana Rodríguez, Leo Ferrari y Pablo Rodríguez (Antares), y Agustín Rocino (Catupecu Machu). DESTINO Antes de viajar pasó por Coraje Estudio (Tomás Trujillo) a grabar algunos temas para llevar allá, por si el destino le deparaba otra sorpresa. Sin saber Inglés, siendo su primera salida del país y su primer viaje en avión, Hernán pudo conocer la capital de Inglaterra y asistir al recital de la banda argentina. "El show fue fantástico, la gente hacía pogo como si fuese un recital en Argentina y la banda sonó increíble. Lo mejor fue cuando Flavio, el bajista de los Fabulosos, se puso a tocar el himno, ¡cantamos el himno en plena Inglaterra!". Hernán también cuenta que esa noche conoció a Nekro (Fun People, solista), reconocido músico campanense de la escena punk rock que hizo de telonero de la banda. "Cuando le dije que era de Campana me dio un abrazo y nos pusimos a charlar. Inolvidable", recuerda. El lujo exuberante no lo llama. Palacios y museos quedaron fuera de su agenda. Prefirió caminar las calles, escuchar la música que suena en una de las ciudades más cosmopolitas de planeta. Siempre viendo las oportunidades que se abren, no hablar Inglés lo vio como una ventaja para conocer a toda la cultura latina que vive allá. A su vuelta, Hernán estaba decidido a enfocarse y dar rienda suelta a su proyecto musical: "Confío totalmente en las oportunidades que se presentan, está en uno aprovecharlas o no. El destino juega solo", sentencia. El 28 de este mes presenta su primer show totalmente conformado con temas propios, en "La Estación" Bar. Habrá invitados en percusión, guitarra y voz. Será la base desde donde proyectar un futuro disco el año que viene al cual, antes de grabar, primero quiere darle una identidad propia. "No me gusta forzar las cosas, porque las cosas forzadas no salen bien", dice. Tal vez confiar en el destino viene bien de vez en cuando.

“Confío totalmente en las oportunidades que se presentan, está en uno aprovecharlas o no. El destino juega solo", dice Hernán.

