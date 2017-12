El peronismo campanense cuestionó los procesamientos de Cristina y Zannini

Oscar Villarreal, Oscar Trujillo, Rubén Romano y Soledad Calle criticaron al macrismo y aseguraron que las instituciones están siendo avallasadas. Referentes del peronismo local se reunión en la plaza principal tras la asunción de los nuevos concejales para expresarse en conjunto en contra de la detención del ex secretario legal y técnico de la presidencia de la Nación, Carlos Zannini, y el pedido de desafuero para Cristina Kirchner, en el marco de la investigación del memorándum con Irán para esclarecer la causa del atentado a la AMIA. El secretario general de las 62 Organizaciones Campana-Zárate, Oscar Villarreal, calificó de "lamentable" la decisión de la Justicia, cuestión que consideró "una película que se va agigantando" orquestada por "el poder judicial y los grandes medios". "Daría la sensación de que esto es un show para mantener a la mayoría de la población entretenida, dejando en segundo plano las grandes decisiones que se están tomando", aseguró, en referencia al debate por las reformas laboral y previsional encaradas por el Gobierno. Por su parte, el candidato a presidente del Partido Justicialista, Oscar Trujillo, expresó su "manifiesto y firme repudio" y advirtió que el "proyecto político que gobierna con el consenso popular pone en marcha un proceso no solo de desmantelamiento de la economía" sino además un "mancillamiento y deterioro sostenido de las propias instituciones". "Lo que está viviendo la Justicia argentina es un manoseo que va a ser muy difícil de restaurar en el futuro. El uso de la Justicia, que es el último recurso que tenemos todos los ciudadanos, como arma de revancha política es algo despreciable en el marco de cualquier democracia", fustigó el historiador. "(Este es un) Repudio no solo desde las fuerzas políticas de la oposición; yo creo que desde el pueblo todo, porque no vienen por un dirigente, está muy claro, vienen por el pueblo, por la redistribución de la riqueza y por consolidar esos grandes negocios que han hecho posible que los más ricos ganen cada vez más mientras vemos que la pobreza avanza a pasos agigantados", sostuvo. También compartió la mirada crítica sobre los pasos adoptados por el juez federal Claudio Bonadio el concejal Rubén Romano. "A la mañana sentí una gran desazón cuando me enteré del avance irracional de la Justicia, en un momento irracional, con una intención no de justicia sino mediática", expresó. Romano aseveró que "escuchar el mensaje de Cristina" en la tarde del jueves le volvió a dar "esperanzas", y remarcó que "lo único" que puede detener al "neoliberalismo" es "la participación de la gente". Finalmente, la concejal Soledad Calle afirmó que los militantes del peronismo están "preocupados, movilizados y con las defensas en alto en este marco de pérdida de Estado de Derecho" ante el procesamiento de sus dirigentes. "Escuchamos desde la presidencia del Concejo Deliberante un discurso que habla del respeto a las instituciones y a la democracia, y en el contexto que estamos viviendo es un discurso vacío. Que el macrismo se exprese en la defensa de las instituciones hoy realmente es una hipocresía", cuestionó. La edil advirtió que "el Estado de Derecho está en jaque en Argentina" y contradijo a Bonadío sobre la validez legal del memorándum de entendimiento con Irán: "Nunca se puso en marcha". "En la historia contemporánea solo dos figuras públicas fueron acusadas de traición a la Patria: Juan Domingo Perón y Cristina Kirchner. Esto es claramente un avance contra el único espacio político que representa las demandas del conjunto de la ciudadanía que está en desacuerdo con el avance del gobierno sobre los derechos y el bienestar del conjunto", consideró Calle.

REFERENTES DEL PERONISMO LOCAL SE REUNIÓN EN LA PLAZA EDUARDO COSTA PARA EXPRESARSE EN CONJUNTO.



El peronismo campanense cuestionó los procesamientos de Cristina y Zannini

