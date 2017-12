Tenaris inauguró ayer su moderna planta en Bay City

EN VACA MUERTA En Argentina, los últimos anuncios de inversiones del Grupo Techint fueron a través de su controlada, Tecpetrol, que destinará u$s 2.300 millones hasta el año 2019 para la producción de gas en el área de Fortín de Piedra del yacimiento no convencional de Vaca Muerta. Se trata de una inversión que también ha generado que Tenaris Siderca, la planta industrial de nuestra ciudad, recupere volumen de producción. La ceremonia fue encabezada por Paolo Rocca, CEO y Presidente de la compañía, y contó con la presencia del Secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos. La inversión para su puesta en marcha fue de 1.800 millones de dólares. Tenaris inauguró ayer formalmente su moderna fábrica de tubos sin costura de $ 1.800 millones en Bay City, Texas (Estados Unidos), ante representantes locales, estatales y federales, incluido el secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, y el gobernador de Texas, Greg Abbott. "TenarisBayCity muestra nuestro compromiso con la fabricación nacional, suministrando de manera competitiva a la industria del petróleo y el gas de los EE. UU.", señaló Paolo Rocca, Presidente y CEO de Tenaris. "Esta fábrica, que incorpora las tecnologías más avanzadas disponibles en todo el mundo, liderará nuestra red doméstica industrial y de servicios dedicada al mercado estadounidense", agregó. Rick Perry era el Gobernador de Texas cuando se anunció la inversión. Ayer, como Secretario de Energía de Estados Unidos, estuvo presente y le brindó su apoyo a este proyecto que ha generado más de 600 empleos para su desarrollo industrial y más de 1.500 durante la fase de construcción. "Dondequiera que vayan las tuberías de Tenaris, los trabajos seguirán. Esta compañía está cumpliendo las promesas que hizo", remarcó Perry. "Es mi esperanza y mi expectativa que Tenaris continúe desempeñando un papel importante en la revolución energética de Estados Unidos y el resurgimiento de la fabricación", agregó. La planta de 1,2 millones de pies cuadrados incorpora un alto nivel de automatización y tecnologías de vanguardia en su producción de tubos sin costura. Es también la fábrica más eficiente desde el punto de vista medioambiental de la compañía, que busca la certificación LEED. "Como proveedor líder de tuberías, revestimien-tos y tuberías, Tenaris ha desempeñado un papel importante en la oleada de petróleo y gas aquí en Texas", señaló el gobernador Abbott. TenarisBayCity tiene la capacidad de producir anualmente 600.000 toneladas de OCTG (productos tubulares para el petróleo). La inversión no fue solo en la planta industrial, sino también en la comunidad. Tenaris ha invertido casi $ 1,8 millones en educación en el condado de Matagorda. Esto incluye cerca de 30 becas y premios, como así también un convenio con Wharton County Junior College para el programa de tecnología de fabricación. "Creemos que un proyecto industrial como el nuestro es sólido si crece con la comunidad", agregó Rocca. "Esto es lo que hemos hecho en todos los lugares donde operamos y vivimos".

"ESTA FÁBRICA, QUE INCORPORA LAS TECNOLOGÍAS MÁS AVANZADAS DISPONIBLES EN TODO EL MUNDO, LIDERARÁ NUESTRA RED DOMÉSTICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DEDICADA AL MERCADO ESTADOUNIDENSE", EXPLICÓ ROCCA. Inversiones en México y Colombia El Grupo Techint ha confirmado dos nuevas inversiones para consolidar su poderío en Latinoamérica. Se trata de un desembolso de u$S 1.200 millones en dos plantas en México y Colombia, con las cuales busca apuntalar su proceso de expansión en la región en el negocio del acero. A través de la empresa Ternium, destinará u$s1.100 millones a levantar un establecimiento de laminación en caliente en la ciudad mexicana de Nuevo León. La planta estará ubicada en el centro industrial de Ternium Pesquería y debería estar operativa en el segundo semestre de 2020. En el caso de Colombia, la inversión llega a los u$s 90 millones para levantar una fábrica de barras de acero que estará concluida en el segundo semestre de 2019. "Con esta planta vamos a integrar nuestras operaciones en ese país aguas arriba", agregó el CEO de Ternium, Daniel Novegil, quien explicó que el mercado colombiano de acero "viene ganando relevancia en la región en los últimos 20 años". La planta tendrá una capacidad de producción de 520.000 toneladas anuales pero además permitirá aumentar la capacidad de producción de barras corrugadas de refuerzo a 720.000 toneladas.

