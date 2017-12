La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/dic/2017 La importancia de esterilizar y castrar a sus animales de compañía







La implementación de programas sostenibles de esterilización y castración es el método más efectivo de abordar las poblaciones de caninos y felinos que han excedido la capacidad de la comunidad local de velar por ellas adecuadamente. Razones para esterilizar/castrar animales La esterilización/castración beneficia a los animales y a las comunidades en que viven por diferentes razones, entre ellas: La esterilización/castración desacelera el crecimiento de la población Sin iniciativas de esterilización y castración, los animales sin hogar a menudo son sacrificados, abandonados o mueren por enfermedad. La esterilización es fundamental para el manejo de la sobrepoblación y de las preocupaciones sobre control de enfermedades. Un programa de esterilización/castración bien ejecutado y combinado con campañas de vacunación proporciona una forma compasiva y efectiva de reducir el número de animales que viven en las calles, y mejora la salud de los que ya están allí. La esterilización de los perros callejeros y su devolución a su territorio en la calle permite una reducción natural de su población a través del tiempo y deja los perros más socializados en las calles. Hemos encontrado que el público tiene una visión más favorable de estos perros ya esterilizados y vacunados (identificables a través de una incisión en la oreja u otra marca) y la que asi la interacción humano-perro mejora. La esterilización/castración reduce conductas indeseables relacionadas con las hormonas Las hembras ya no tienen un ciclo hormonal; esto elimina la atracción y el acercamiento indeseados de perros machos. El instinto de deambular se reduce enormemente; los perros machos, especialmente aquellos utilizados para seguridad, son menos dados a alejarse de la propiedad de su dueño si no tienen el impulso hormonal de perseguir a una hembra en celo. De esta forma, pueden servir mejor como perros de cuido, pueden estar sin ataduras y son menos propensos a contraer enfermedades o a sufrir lesiones. Los perros castrados en realidad pueden ser más protectores, ya que no se distraen con las tentaciones de procrear, deambular o de pelear con otros machos. La necesidad de los machos por marcar territorio se reduce. La esterilización/castración reduce los riesgos de salud para los animales mismos Existen varias condiciones de salud potencialmente fatales y enfermedades transmisibles que los animales pueden contraer o desarrollar como resultado de no ser operados y de la reproducción; por ejemplo la piometra, el TVT o los cánceres en órganos reproductores. Estos riesgos se eliminan cuando el animal es esterilizado o castrado. En general, los animales que han sido esterilizados a temprana edad viven vidas más largas y saludables, lo que aumenta potencialmente sus esperanzas de vida de entre uno y tres años en promedio para los perros y entre tres y cinco años para los gatos. Esterilizar/castrar es rentable Al esterilizar/castrar a su mascota usted se ahorra el costo de cuidar a las futuras camadas. Ademas reduce la probabilidad de que su mascota necesite tratamiento veterinario por lesiones que ocurren al deambular y pelear con otros perros. http://www.hsi.org/spanish/issues/importancia_de_esterilizar.html

