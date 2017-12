El campanense llegaba a la última fecha en Comodoro Rivadavia con posibilidades de coronarse en la categoría Sudam Senior, pero terminó 6º y 9º en las finales y no le alcanzó. El campeón fue Lautaro Piñeiro. El último fin de semana se cerró el Campeonato Argentino de Karting en Comodoro Rivadavia. Y hasta allí llegó el campanense Matías Milla (que había logrado victorias en Zárate y Mendoza) con posibilidades concretas de coronarse en la categoría Sudam Senior. Sin embargo, los resultados obtenidos sábado y domingo en el Sur de nuestro país no le alcanzaron y, en una divisional que tenía muchos aspirantes, terminó la temporada en el 7º puesto. El sábado, el piloto de nuestra ciudad fue 14º en la pre-final (ganada por Santiago Chiarello), mientras que luego mejoró y finalizó en el 6º puesto la final (cuyo vencedor fue Franco Crivelli). Luego, el domingo, el "Negro" fue 8º en la pre-final (se impuso Lautaro Piñeiro) y posteriormente terminó 9º en la final (ganada nuevamente por Crivelli, resultado Piñeiro su escolta). De esta manera, las posiciones finales del Campeonato de la Sudam Senior fueron: 1) Lautaro Piñeiro, 154,5 puntos; 2) Jeremías Olmedo, 140,5 puntos; 3) Ramiro De Bonis, 140,5 puntos; 4) Franco Crivelli, 138,5 puntos; 5) Santiago Chirello, 119 puntos; 6) Matías Fernández, 116 puntos; 7) Matías Milla, 114 puntos; 8) Esteban Fernández, 77,5 puntos; 9) Juan Pablo Pilo, 74,5 puntos; 10) Samuel Romano, 73 puntos. TODOS LOS CAMPEONES 2017 -Mini: Thiago Levati (de Calafate, Santa Cruz) -Cadetes: Santiago Biagi (de Merlo, Buenos Aires) -Sudam Junior: Facundo Llenderoso (de Haedo, Buenos Aires) -Sudam Senior: Lautaro Piñeiro (de Virrey del Pino, Buenos Aires) -Proam Master: Maxi Carella (Ciudad de Buenos Aires) -Proam Senior: Emiliano Caratozzolo (Ciudad de Buenos Aires).

