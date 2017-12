En la última fecha de la primera rueda, igualaron 1-1 frente a Deportivo Merlo como local y quedaron en la 9ª posición. El pasado fin de semana, Puerto Nuevo empató 1-1 como local con Deportivo Merlo en un partido correspondiente a la última fecha de la primera rueda del Torneo de Primera B de fútbol femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las Auriazules llegaban a esta jornada 17 después de una agónica y festejada victoria sobre Lima FC en tiempo de descuento; y ante Deportivo Merlo volvieron a encontrar un festejo en los minutos de adición, aunque esta vez fue para poder rescatar un punto en el estadio Carlos Vallejos. Es que en una calurosa jornada, las chicas campanenses quedaron en desventaja a los 25 minutos del primer tiempo luego del tanto convertido por Noelia Sosa para el Depo. Y luego de desperdiciar varias chanches, recién lograron alcanzar el empate cuando ya se jugaban los minutos de descuento. Fue a través de Marina González, quien aprovechó un rebote dentro del área para estampar el 1-1 final. El once titular del elenco dirigido por Mario Giménez fue el siguiente: Jacqueline Schmidt; Rocío González, Emilse Correa, Patricia Carballo, Soledad Medina; Manuela Cardozo (Rocío Acosta), María Rodríguez (Samanta Martín), Marisa González, Marina González; Milagros Soria (Florencia Zapata) y Andrea De Cezare. Culminada esta primera rueda, las chicas de Puerto Nuevo han cosechados seis victorias, tres empates y ocho derrotas en 17 presentaciones. De esa manera, suman 21 puntos y se ubican en la novena posición, en zona de clasificación al Reducido por el tercer ascenso. La segunda mitad del campeonato comenzará el fin de semana del 3 y 4 de febrero, cuando las Auriazules reciban a Atlético Pilar. RESULTADOS FECHA 17: Lanús 4-0 Deportivo Español; Racing Club 6-0 Camioneros; Almirante Brown 6-1 Lima FC; Comunicaciones 1-4 Independiente; Satsaid 4-1 Defensa y Justicia; Puerto Nuevo 1-1 Deportivo Merlo; Real Pilar 6-0 Defensores del Chaco. Suspendidos: Liniers vs Atlético Pilar; Argentino (Q) vs Luján.

Las chicas de Puerto Nuevo cerraron el año con un empate ante Deportivo Merlo

